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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Салливан: соглашения о прекращении войны в Украине можно достичь через давление на рф

Салливан: соглашения о прекращении войны в Украине можно достичь через давление на рф

Киев  •  УНН

 • 8741 просмотра

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Трампа сохранить давление Байдена на россию. Он подчеркнул, что военная поддержка Украины является ключевым рычагом для достижения справедливого соглашения.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, которого на этом посту сменит Майк Вальц, призвал избранного президента Дональда Трампа сохранить давление на россию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Салливан отметил, что для достижения справедливого соглашения между россией и Украиной "нужны рычаги давления".

"И этот рычаг - постоянная военная поддержка Украины", - заявил советник президента.

Он также отметил, что ослабление таких противников, как Россия и Иран, может открыть перед Трампом возможности для достижения дипломатических прорывов, особенно учитывая склонность Трампа к непредсказуемым шагам.

"Он готов делать неожиданные вещи", - сказал Салливан о Трампе.

Салливан заявил, что, по его мнению, администрация Байдена оставляет избранного президента Дональда Трампа в очень сильной позиции на глобальном уровне.

Дополнение

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о желании путина встретиться с ним как можно скорее для обсуждения войны.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что предоставленной помощи хватит украинской армии до конца 2025 года. Министр финансов Украины Сергей Марченко подтвердил достаточность ресурсов для противостояния рф как минимум до середины 2025 года.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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