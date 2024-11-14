"Трамп желает привести обе стороны к переговорам" - будущий советник Уолтц о политике по Украине

Избранный президентом США Дональд Трамп планирует посадить за стол переговоров обе стороны, и таким образом завершить войну россии против Украины, сказал номинированный на должность советника президента США по национальной безопасности конгрессмен-республиканец от штата Флорида Майк Уолтц в комментарии Голосу Америки после встречи республиканцев с Трампом 13 ноября, пишет УНН.

Президент четко высказался, что он желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не ее продолжении - сказал Уолтц.

Уолтц добавил, что видение политики безопасности в отношении Украины зависит от новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Это зависит не от меня, а от решения президента", - сказал номинированный на должность советника президента США по нацбезопасности.

Дополнение

На посту советника по нацбезопасности США Уолтц заменит Джейка Салливана. Советник по национальной безопасности - это весомая должность в президентской администрации, которая, однако, не требует утверждения Сенатом. Как пишет Reuters, в этой роли Уолтц будет отвечать за информирование Трампа о ключевых вопросах национальной безопасности и координацию с различными агентствами.

О намерении назначить бывшего офицера-спецназовца, конгрессмена Майка Уолтца на роль советника по национальной безопасности в своей будущей администрации Дональд Трамп объявил 12 ноября.

Уолтц ушел в отставку из Национальной гвардии, возглавлял подкомитет в комитете Конгресса по вооруженным силам. Он входил в комитет по иностранным делам Палаты представителей и постоянный специальный комитет по разведке.

В Конгрессе Майк Уолтц сначала поддерживал законопроекты для помощи Украине, заявляя о необходимости победы, и приезжал в Киев в составе конгрессовых делегаций.

Впрочем, в сентябре 2023 года Майк Уолтц написал, что "эпоха открытых чеков для Украины от Конгресса закончилась", и в апреле 2024 года голосовал против дополнительного финансирования на $60 миллиардов.