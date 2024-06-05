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80-річчя висадки союзників у Нормандії: Байден виступить у Франції з промовою про демократію

80-річчя висадки союзників у Нормандії: Байден виступить у Франції з промовою про демократію

Київ • УНН

 • 24028 перегляди

Президент США Джо Байден прибув до Франції, щоб вшанувати 80-ту річницю висадки союзників у Нормандії та виступити з промовою про демократію на тлі війни росії проти України.

На церемонії вшануванні пам’яті висадки союзників 6 червня 1944 року очікують президента США Джо Байдена, який виступить з гучною промовою та проведе офіційну зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Пише УНН із посиланням на Reuters.

Президент Джо Байден прилетів до Франції щоб вшанувати 80-ту річницю Дня висадки в Нормандії. За даними ЗМІ, відповідна поїздка глави Білого дому покликана підкреслити відданість США союзникам в Європі.

Деталі

У четвер Байден вирушить на узбережжя Нормандії на 80-ту річницю Дня висадки, - масштабної операції, проведеної в обстановці найбільшої секретності американськими, британськими і вільнофранцузькими військовими, щоб прокласти шлях до звільнення Франції і розгрому нацистської Німеччини.

Очікується присутність, окрім президентів США та Франції, також: короля Чарьза ІІІ, канцлера Німеччини Олафа Шольца та глави італійської держави Серджо Маттарелли та інших гостей. Це має продемонструвати єдність західного світу в той час, коли Європу знову вражає великий конфлікт, пишуть ЗМІ.

Байден виступить з гучною промовою про демократію.

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Під час політичного збору коштів перед поїздкою Байден назвав вторгнення в День висадки "одним з найважливіших моментів в історії захисту свободи і демократії в світовій історії" і сказав, що не можна забувати про жертви того дня.

"Цього року демократія в буквальному сенсі стоїть на виборчому бюлетені. Майбутнє демократії та свободи поставлено на карту. У нас є хоробрі солдати, які віддали свої життя на пляжах Нормандії, які зробили свою справу", - сказав він донорам у Коннектикуті в понеділок.

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Вшанування Дня висадки відбувається на тлі сучасної війни в Європі, більш ніж 2-річної повномасштабної агресії росії проти України. Запрошена десять років тому Росія була формально відсторонена від церемоній саме через її "загарбницьку війну" проти України.

Зеленський зустрінеться з Байденом в Нормандії і на саміті G705.06.24, 05:11 • 53669 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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