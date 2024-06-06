"Мы не уйдем": Байден провел параллели между "Днем Д" и Украиной

Президент США Джо Байден выступил с речью на американской церемонии в Нормандии ко "Дню Д", вспомнив об Украине, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Байден заявил, что темные силы, с которыми союзники сражались 80 лет назад, не исчезли. Он указал, что борьба между диктатурами и свободой бесконечна. Байден отметил, что Украина остается ярким примером и указал, что она подверглась вторжению тирана, но украинцы не отступают. "Мы не уйдем", - заявил Байден.

Во время речи Байден отметил, что "День Д" доказал, что демократия сильнее любой армии в мире. По его словам, они доказали нерушимое единство союзников. "То, что союзники сделали 80 лет назад, намного превосходит все, что мы могли бы сделать самостоятельно", - сказал он. Байден напомнил присутствующим о ценности совместной работы. Аплодисменты прозвучали, когда он говорил об альянсе НАТО.

Справочно

Как "День Д" в историю вошло 6 июня 1944 года. Высадка союзных войск в Нормандии в тот день ознаменовала открытие второго фронта против Гитлера. Это было началом конца Второй мировой войны.