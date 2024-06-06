ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

"Мы не уйдем": Байден провел параллели между "Днем Д" и Украиной

"Мы не уйдем": Байден провел параллели между "Днем Д" и Украиной

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 12:37  •  9338 просмотра

Read in English

В 80-ю годовщину "Дня Д" президент США Джо Байден провел параллели с Украиной.

Президент США Джо Байден выступил с речью на американской церемонии в Нормандии ко "Дню Д", вспомнив об Украине, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Байден заявил, что темные силы, с которыми союзники сражались 80 лет назад, не исчезли. Он указал, что борьба между диктатурами и свободой бесконечна. Байден отметил, что Украина остается ярким примером и указал, что она подверглась вторжению тирана, но украинцы не отступают. "Мы не уйдем", - заявил Байден.

Во время речи Байден отметил, что "День Д" доказал, что демократия сильнее любой армии в мире. По его словам, они доказали нерушимое единство союзников. "То, что союзники сделали 80 лет назад, намного превосходит все, что мы могли бы сделать самостоятельно", - сказал он. Байден напомнил присутствующим о ценности совместной работы. Аплодисменты прозвучали, когда он говорил об альянсе НАТО.

Справочно

Как "День Д" в историю вошло 6 июня 1944 года. Высадка союзных войск в Нормандии в тот день ознаменовала открытие второго фронта против Гитлера. Это было началом конца Второй мировой войны.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
hardianХранитель
natoNATO
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
  •  47356 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
  •  52621 просмотра

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  90408 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  84749 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  83049 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  63923 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
  •  83718 просмотра

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  84549 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
5 июня 2024, 12:42  •  120214 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

Эксклюзив
Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле
5 июня 2024, 11:37  •  116808 просмотра

Повышение акцизного налога: эксперт рассказал, на сколько может вырасти стоимость горючего в июле

Новости по теме
"Мы не уйдем": Байден провел параллели между "Днем Д" и Украиной

"Мы не уйдем": Байден провел параллели между "Днем Д" и Украиной

  •  9338 просмотра
"Мы не санкционируем удары по москве": Байден об использовании оружия США для ударов по территории рф

"Мы не санкционируем удары по москве": Байден об использовании оружия США для ударов по территории рф

  •  9385 просмотра
В Одесской области у должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн гривен

В Одесской области у должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн гривен

  •  8669 просмотра
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
Эксклюзив

  •  47161 просмотра
Рада планирует запретить рекламу на лекарственных средствах: законопроект принят за основу

Рада планирует запретить рекламу на лекарственных средствах: законопроект принят за основу

  •  11156 просмотра
У НАТО не бачать жодної безпосередньої військової загрози з робу рф - Столтенберг

У НАТО не бачать жодної безпосередньої військової загрози з робу рф - Столтенберг

  •  11753 просмотра
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
Эксклюзив

  •  52403 просмотра
Масштабный пожар потушили после ночной атаки вражеского дрона на объект инфраструктуры в Хмельницкой области

Масштабный пожар потушили после ночной атаки вражеского дрона на объект инфраструктуры в Хмельницкой области

  •  12650 просмотра
В США провели второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

В США провели второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

  •  11243 просмотра
Свадебный обряд "чтение короны" с Волыни включили в культурное наследие

Свадебный обряд "чтение короны" с Волыни включили в культурное наследие

  •  10557 просмотра

Популярные

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

  •  105733 просмотра
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

  •  112029 просмотра
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

  •  119397 просмотра
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

  •  126912 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  137326 просмотра

Публикации

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

  •  105733 просмотра
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

  •  112029 просмотра
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

  •  119397 просмотра
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

  •  126912 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  137326 просмотра

"Мы не уйдем": Байден провел параллели между "Днем Д" и Украиной

В 80-ю годовщину "Дня Д" президент США Джо Байден провел параллели с Украиной.

Война •   •  9338 просмотра
"Мы не уйдем": Байден провел параллели между "Днем Д" и Украиной

"Мы не санкционируем удары по москве": Байден об использовании оружия США для ударов по территории рф

На фоне информации о том, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по рф, Джо Байден заявил, что Белый дом никогда не санкционирует ударов по Москве или кремлю.

Война •   •  9385 просмотра
"Мы не санкционируем удары по москве": Байден об использовании оружия США для ударов по территории рф

В Одесской области у должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн гривен

Правоохранители сообщили о подозрении начальнику управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области и сотруднику этого же управления, которые за деньги обещали иностранному гражданину решить вопрос и остаться в Украине.

Криминал и ЧП •   •  8669 просмотра
В Одесской области у должностных лиц миграционной службы, которые "зарабатывали" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн гривен

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Мать самого молодого защитника "Азовстали" Назария Гринцевича сообщила, что из его могилы пропала игрушечная собака, которую купила сыну на свою первую зарплату. Полиция выясняет детали.

Общество •   •  47161 просмотра
Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Рада планирует запретить рекламу на лекарственных средствах: законопроект принят за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект, запрещающий размещать на упаковке лекарств любую рекламу или рекламно-пропагандистскую информацию о лицах, которые не являются производителями.

Общество •   •  11156 просмотра
Рада планирует запретить рекламу на лекарственных средствах: законопроект принят за основу

У НАТО не бачать жодної безпосередньої військової загрози з робу рф - Столтенберг

НАТО не видит непосредственной военной угрозы ни против одного из союзников, поскольку россия занята войной в Украине.

Война •   •  11753 просмотра
У НАТО не бачать жодної безпосередньої військової загрози з робу рф - Столтенберг

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Одесский бизнесмен Сергей Гроза имеет кипрскую регистрацию, в то время как его жена Татьяна Горбунова - российскую.

Экономика •   •  52403 просмотра
Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Масштабный пожар потушили после ночной атаки вражеского дрона на объект инфраструктуры в Хмельницкой области

Масштабный пожар на объекте инфраструктуры, вызванный атакой вражеского беспилотника, был потушен пожарными в Хмельницкой области.

Война •   •  12650 просмотра
Масштабный пожар потушили после ночной атаки вражеского дрона на объект инфраструктуры в Хмельницкой области

В США провели второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Американские военные провели второй испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы Военно-космических сил Ванденберг в Калифорнии 6 июня 2024 года, продемонстрировав готовность и надежность американского парка межконтинентальных баллистических ракет.

Новости Мира •   •  11243 просмотра
В США провели второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Свадебный обряд "чтение короны" с Волыни включили в культурное наследие

В Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины внесен свадебный обряд "чтение короны" с Волыни и Ривненщины, который предусматривает чтение напутственных слов молодой семье с мудрыми жизненными правилами и пожеланиями.

Культура •   •  10557 просмотра
Свадебный обряд "чтение короны" с Волыни включили в культурное наследие