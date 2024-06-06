"Ми не підемо": Байден провів паралелі між "Днем Д" і Україною
Київ • УНН
У 80-ту річницю "Дня Д" президент США Джо Байден провів паралелі з Україною.
Президент США Джо Байден виступив з промовою на американській церемонії у Нормандії до "Дня Д", згадавши про Україну, пише УНН з посиланням на The Guardian.
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Байден заявив, що темні сили, з якими союзники билися 80 років тому, не зникли. Він вказав, що боротьба між диктатурами та свободою нескінченна. Байден зазначив, що Україна залишається яскравим прикладом і вказав, що вона зазнала вторгнення тирана, але українці не відступають. "Ми не підемо", - заявив Байден.
Під час промови Байден зазначив, що "День Д" довів, що демократія сильніша за будь-яку армію у світі. За його словами, вони довели непорушну єдність союзників. "Те, що союзники зробили 80 років тому, набагато перевершує все, що ми могли б зробити самостійно", - сказав він. Байден нагадав присутнім про цінність спільної роботи. Оплески пролунали, коли він говорив про альянс НАТО.
Довідково
Як "День Д" в історію увійшло 6 червня 1944 року. Висадка союзних військ у Нормандії того дня ознаменувала відкриття другого фронту проти Гітлера. Це був початок кінця Другої світової війни.