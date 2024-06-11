Україна розраховує на відкриття перемовин про членство в ЄС до кінця червня - Зеленський
Київ • УНН
Україна виконала всі необхідні умови для фактичного початку переговорів про своє членство в ЄС і очікує, що рамки переговорів будуть затверджені і переговори почнуться до кінця червня.
На сьогодні Україна виконала все, що потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство в ЄС. Україна розраховує на затвердження переговорної рамки і відкриття перемовин про членство в ЄС до кінця червня.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024 у вівторок, передає кореспондент УНН.
Деталі
Станом на зараз Україна виконала все, що потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство нашої держави в ЄС. Всі передумови реалізовані. Цей червень має стати часом, коли буде затверджена переговорна рамка і розпочаті перемовини. Чому це потрібно? Бо це виконання обіцянок, які дає Європа, і це доказ того, що Європу не зламати ані тиском, ані штучними сумнівами чи будь-якими маніпуляціями
Нагадаємо
Обговорення послами країн-членів Європейського Союзу переговорних рамок щодо вступу України і Молдови в ЄС було перенесено на наступний тиждень.