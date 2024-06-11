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Обговорення послами ЄС переговорних рамок по Україні та Молдові перенесли на наступний тиждень - ЗМІ

Обговорення послами ЄС переговорних рамок по Україні та Молдові перенесли на наступний тиждень - ЗМІ

Київ • УНН

 • 18164 перегляди

Обговорення послами ЄС рамок переговорів щодо вступу України і Молдови в ЄС було перенесено на наступний тиждень, але мета залишається колишньою - офіційно почати переговори про вступ з цими двома країнами до кінця червня.

Обговорення послами країн-членів Європейського Союзу переговорних рамок щодо вступу України і Молдови в ЄС було перенесено на наступний тиждень, повідомив у вівторок редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.

Завтрашнє обговорення між послами ЄС переговорних рамок для України та Молдови перенесено на наступний тиждень. Ціль все ще полягає у тому, щоб офіційно розпочати переговори про вступ із цією парою наприкінці червня, але час...

- написав Йозвяк у X.

"Україна робить свою частину, коли йдеться про реформи": Стефанішина закликала ЄС ухвалити переговорні рамки у червні01.05.24, 13:19 • 18003 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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