Обговорення послами ЄС переговорних рамок по Україні та Молдові перенесли на наступний тиждень - ЗМІ
Київ • УНН
Обговорення послами ЄС рамок переговорів щодо вступу України і Молдови в ЄС було перенесено на наступний тиждень, але мета залишається колишньою - офіційно почати переговори про вступ з цими двома країнами до кінця червня.
Обговорення послами країн-членів Європейського Союзу переговорних рамок щодо вступу України і Молдови в ЄС було перенесено на наступний тиждень, повідомив у вівторок редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.
Завтрашнє обговорення між послами ЄС переговорних рамок для України та Молдови перенесено на наступний тиждень. Ціль все ще полягає у тому, щоб офіційно розпочати переговори про вступ із цією парою наприкінці червня, але час...
"Україна робить свою частину, коли йдеться про реформи": Стефанішина закликала ЄС ухвалити переговорні рамки у червні01.05.24, 13:19 • 18003 перегляди