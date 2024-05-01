"Україна робить свою частину, коли йдеться про реформи": Стефанішина закликала ЄС ухвалити переговорні рамки у червні

ukenru
19:41 • 34700 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 83228 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 109327 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 111798 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 224831 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 154125 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 144826 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131820 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121546 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112803 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
70 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 146842 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 122406 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 128176 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 132860 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 108557 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 224832 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 382586 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 438784 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 447303 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 356855 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 109327 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 128176 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 122406 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 97751 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107294 перегляди
Актуальне
"Україна робить свою частину, коли йдеться про реформи": Стефанішина закликала ЄС ухвалити переговорні рамки у червні

"Україна робить свою частину, коли йдеться про реформи": Стефанішина закликала ЄС ухвалити переговорні рамки у червні

Київ • УНН

 • 18004 перегляди

Віце-прем'єр-міністр України закликає партнерів з ЄС ухвалити переговорні рамки для України на шляху до вступу до ЄС у червні, посилаючись на реформи у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та конкурентної ринкової економіки.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина закликала партнерів у ЄС підтримати наступний крок на шляху вступу України до ЄС шляхом ухвалення переговорних рамок для України у червні цього року. Про це сама урядовиця повідомила у середу, пише УНН.

Деталі

Стефанішина відвідала міністерське засідання Ради ЄС.

Україна робить свою частину, коли йдеться про реформи. Закликала партнерів підтримати наступний крок на шляху вступу України до ЄС, ухваливши переговорні рамки для України цього червня

- написала віцепрем'єр у X.

Зокрема, вона наголосила, що верховенство закону та справедливість є ключовими вимогами українського народу. "Тому, як я наголосила на засіданні GAC, наш курс незворотній", - вказала вона.

"За останні 10 років було створено всі інституції, здійснено реформи для перезавантаження судового сектора; антикорупційну базу створено, а також законодавство. Ще одне питання, в якому ми зосереджені, - демонополізація та створення конкурентоспроможної ринкової економіки. Щоб досягти цього, ми вжили низку заходів, щоб усунути можливість окремим особам формувати громадську думку та політику. Приводимо українське законодавство до стандартів і правил ЄС. Зараз нашим пріоритетом є реалізація, зокрема, ефективної роботи всіх створених інституцій", - вказала Стефанішина.

Стефанішина очікує ухвалення переговорної рамки щодо вступу України до ЄС у червні16.04.24, 16:09 • 16095 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
rada-yevropeiskoho-soiuzuРада Європейського Союзу
olha-stefanyshynaОльга Стефанишина
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,497.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,820.63