"Україна робить свою частину, коли йдеться про реформи": Стефанішина закликала ЄС ухвалити переговорні рамки у червні
Київ • УНН
Віце-прем'єр-міністр України закликає партнерів з ЄС ухвалити переговорні рамки для України на шляху до вступу до ЄС у червні, посилаючись на реформи у сфері верховенства права, боротьби з корупцією та конкурентної ринкової економіки.
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина закликала партнерів у ЄС підтримати наступний крок на шляху вступу України до ЄС шляхом ухвалення переговорних рамок для України у червні цього року. Про це сама урядовиця повідомила у середу, пише УНН.
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Стефанішина відвідала міністерське засідання Ради ЄС.
Україна робить свою частину, коли йдеться про реформи. Закликала партнерів підтримати наступний крок на шляху вступу України до ЄС, ухваливши переговорні рамки для України цього червня
Зокрема, вона наголосила, що верховенство закону та справедливість є ключовими вимогами українського народу. "Тому, як я наголосила на засіданні GAC, наш курс незворотній", - вказала вона.
"За останні 10 років було створено всі інституції, здійснено реформи для перезавантаження судового сектора; антикорупційну базу створено, а також законодавство. Ще одне питання, в якому ми зосереджені, - демонополізація та створення конкурентоспроможної ринкової економіки. Щоб досягти цього, ми вжили низку заходів, щоб усунути можливість окремим особам формувати громадську думку та політику. Приводимо українське законодавство до стандартів і правил ЄС. Зараз нашим пріоритетом є реалізація, зокрема, ефективної роботи всіх створених інституцій", - вказала Стефанішина.
Стефанішина очікує ухвалення переговорної рамки щодо вступу України до ЄС у червні16.04.24, 16:09 • 16095 переглядiв