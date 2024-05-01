"Украина делает свою часть, когда речь идет о реформах": Стефанишина призвала ЕС принять переговорные рамки в июне

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина призвала партнеров в ЕС поддержать следующий шаг на пути вступления Украины в ЕС путем принятия переговорных рамок для Украины в июне этого года. Об этом сама чиновница сообщила в среду, пишет УНН.

Детали

Стефанишина посетила министерское заседание Совета ЕС.

Украина делает свою часть, когда речь идет о реформах. Призвала партнеров поддержать следующий шаг на пути вступления Украины в ЕС, приняв переговорные рамки для Украины в этом июне - написала вице-премьер в X.

В частности, она подчеркнула, что верховенство закона и справедливость являются ключевыми требованиями украинского народа. "Поэтому, как я отметила на заседании GAC, наш курс необратим", - указала она.

"За последние 10 лет были созданы все институты, осуществлены реформы для перезагрузки судебного сектора; антикоррупционная база создана, а также законодательство. Еще один вопрос, в котором мы сосредоточены, - демонополизация и создание конкурентоспособной рыночной экономики. Чтобы достичь этого, мы приняли ряд мер, чтобы устранить возможность отдельным лицам формировать общественное мнение и политику. Приводим украинское законодательство к стандартам и правилам ЕС. Сейчас нашим приоритетом является реализация, в частности, эффективной работы всех созданных институтов", - указала Стефанишина.

Стефанишина ожидает принятия переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС в июне