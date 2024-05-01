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"Украина делает свою часть, когда речь идет о реформах": Стефанишина призвала ЕС принять переговорные рамки в июне
Вице-премьер-министр Украины призывает партнеров из ЕС принять переговорные рамки для Украины на пути к вступлению в ЕС в июне, ссылаясь на реформы в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и конкурентной рыночной экономики.
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Согласно новому отчету британской разведки, коррупция уже давно поразила министерство обороны россии и была одним из факторов низкой эффективности россии, особенно в начале войны в Украине.
Из российской армии массово дезертируют непальские наемники - ГУР
Непальские наемники массово дезертируют из российской армии из-за невыплаты обещанных денег, жестокого обращения со стороны командиров и огромных потерь в "мясных атаках".
Великобритания отправила первого мигранта в Руанду по программе добровольной депортации - СМИ
Великобритания отправила первого мигранта в Руанду по программе добровольной депортации, в рамках которой планируется платить искателям убежища около 3700 долларов за переезд в африканскую страну.
В Виннице, в рамках проекта "Мистецтво через усвідомлення", установлен Рекорд Украины
В Виннице в рамках проекта "Мистецтво через усвідомлення", был установлен Рекорд Украины, где художники и общественные деятели из разных регионов объединились для создания перформанса - произведения "Синергия добра и позитива".
Ракетная атака рф повредила офис украинского Омбудсмена в Одессе
В результате российских ракетных обстрелов Одессы был поврежден офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, но никто не пострадал.
Из российской оккупации спасены еще трое детей
Еще трое детей в возрасте 11, 9 и 13 лет, были спасены с оккупированной россией территории и вернулись на подконтрольную Украине территорию, таким образом, общее количество детей, возвращенных из Херсонской области с начала 2024 года, составило 66.
Shell выходит с энергетического рынка Китая - Reuters
Shell вышла с энергетических рынков Китая, включая производство электроэнергии, торговлю и маркетинг, в рамках своей стратегии сосредоточиться на более прибыльных видах деятельности.
Журналистам вернут доступ в парламент - руководитель аппарата ВР
Журналисты получат доступ к освещению парламентских заседаний в Верховной Раде с дополнительной аккредитацией и проверкой безопасности, как это было во время пандемии COVID-19.
Украина и Монголия договорились о политических консультациях на уровне МИД - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своей монгольской коллегой развитие двусторонних отношений и сотрудничества в рамках международных организаций, договорившись о проведении политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами и пригласив ее посетить Украину.