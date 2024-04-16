Стефанишина ожидает принятия переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС в июне

Решение об утверждении переговорной рамки, которая даст старт для переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский Союз, ожидается в июне. Об этом рассказала журналистам вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

"Мы имеем четкие договоренности с европейскими институтами. На прошлой неделе в Украине находилась делегация Европейской комиссии, где мы основали четкий календарь событий. Поэтому на июнь ориентируемся, что утвердят переговорную рамку. Уже на следующей неделе я буду находиться в Брюсселе вместе на встрече министров европейских дел, которые уже в июне должны принять такое решение. Прогнозы у нас достаточно оптимистичные и, в первую очередь, мы работаем с государствами-членами ЕС. Это и страны, которые поддерживают нас, а также страны, которые имеют определенные предостережения", - сказала Стефанишина.

Она напомнила, что недавно состоялись переговоры со Словакией, Венгрией по утверждению переговорной рамки.

Напомним

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС и не будет препятствовать этому процессу и даже поделится своим опытом вступления в Евросоюз.