Украина рассчитывает на открытие переговоров о членстве в ЕС до конца июня - Зеленский

На сегодня Украина выполнила все, что нужно для фактического открытия переговоров о членстве в ЕС. Украина рассчитывает на утверждение переговорной рамки и открытие переговоров о членстве в ЕС до конца июня.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024 во вторник, передает Корреспондент УНН.

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По состоянию на сейчас Украина выполнила все, что нужно для фактического открытия переговоров о членстве нашего государства в ЕС. Все предпосылки реализованы. Этот июнь должен стать временем, когда будет утверждена переговорная рамка и начаты переговоры. Зачем это нужно? Потому что это выполнение обещаний, которые дает Европа, и это доказательство того, что Европу не сломать ни давлением, ни искусственными сомнениями или любыми манипуляциями - сказал Зеленский.

Напомним

Обсуждение послами стран-членов Европейского Союза переговорных рамок относительно вступления Украины и Молдовы в ЕС было перенесено на следующую неделю.