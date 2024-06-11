Украина рассчитывает на открытие переговоров о членстве в ЕС до конца июня - Зеленский
Киев • УНН
Украина выполнила все необходимые условия для фактического начала переговоров о своем членстве в ЕС и ожидает, что рамки переговоров будут утверждены и переговоры начнутся до конца июня.
На сегодня Украина выполнила все, что нужно для фактического открытия переговоров о членстве в ЕС. Украина рассчитывает на утверждение переговорной рамки и открытие переговоров о членстве в ЕС до конца июня.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024 во вторник, передает Корреспондент УНН.
детали
По состоянию на сейчас Украина выполнила все, что нужно для фактического открытия переговоров о членстве нашего государства в ЕС. Все предпосылки реализованы. Этот июнь должен стать временем, когда будет утверждена переговорная рамка и начаты переговоры. Зачем это нужно? Потому что это выполнение обещаний, которые дает Европа, и это доказательство того, что Европу не сломать ни давлением, ни искусственными сомнениями или любыми манипуляциями
Напомним
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