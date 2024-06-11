Нападение на Европейский союз является абсолютно вероятным - глава МИД Польши

россия уже 300 лет пытается колонизировать Украину и удержать ее в сфере своего влияния. Нападение на Европейский союз является абсолютно вероятным, а опасность больше, чем некоторые люди об этом думают. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024 во вторник, передает корреспондент УНН.

История и география играют для Украины и Польши первоочередную роль. россия уже 300 лет пытается колонизировать Украину и удержать ее в сфере своего влияния. В российской империи было запрещено писать, публиковать на украинском. Они уничтожили во время Голодомора 5 млн украинских крестьян, и сейчас происходит то же самое. Посмотрите что происходит на украинских оккупированных территориях. Если посмотреть на мир из Варшавы, то на 200 км к северу российский анклав - это калининград и там есть сто атомных боеголовок. беларусь рядом. То есть это означает, что нападение на Европейский союз, является абсолютно вероятным - сказал Сикорский.

Он отметил, что некоторые российские ракеты залетают на территорию Польши.

Иногда они случайно залетают в наше воздушное пространство. Даже в западную часть Польши, что 250 км отсюда. Это очень близко, и опасность больше, чем думают некоторые люди - добавил Сикорский.

Также он подчеркнул, что Польша хочет поддержать Украину в восстановлении, и помогает Украине.

Напомним

Президент США Джо Байден заявил, что мир должен поддержать Украину в войне против рф, поскольку, если Украина падет, соседние страны и вся Европа окажутся под угрозой российской агрессии.

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