Нападение на Европейский союз является абсолютно вероятным - глава МИД Польши

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
varshavaВаршава
yevropaЕвропа
dzho-baidenДжо Байден
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин
  •  13749 просмотра

Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин

Эксклюзив
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп
  •  26228 просмотра

Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп

Эксклюзив
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
  •  44687 просмотра

Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт

Эксклюзив
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне
  •  64416 просмотра

В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне

Эксклюзив
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
  •  82589 просмотра

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  114601 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  115359 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  117623 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
10 июня 2024, 10:26  •  112260 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
10 июня 2024, 10:10  •  103647 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Новости по теме
Нападение на Европейский союз является абсолютно вероятным - глава МИД Польши

Нападение на Европейский союз является абсолютно вероятным - глава МИД Польши

  •  2333 просмотра
Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин

Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин
Эксклюзив

  •  10922 просмотра
Мониторинговые паблики сообщают о обнаруженных в Азовском море российских военных кораблях

Мониторинговые паблики сообщают о обнаруженных в Азовском море российских военных кораблях

  •  3296 просмотра
Ивановское Донецкой области находится под контролем Сил обороны - спикер ОСУВ "Хортица"

Ивановское Донецкой области находится под контролем Сил обороны - спикер ОСУВ "Хортица"

  •  4211 просмотра
После убийства чиновника в Запорожье в мэрии подтвердили личность погибшего

После убийства чиновника в Запорожье в мэрии подтвердили личность погибшего

  •  5050 просмотра
Украина рассчитывает на открытие переговоров о членстве в ЕС до конца июня - Зеленский

Украина рассчитывает на открытие переговоров о членстве в ЕС до конца июня - Зеленский

  •  6967 просмотра
Зеленский встретился с президентом Германии: обсудил потребности Украины, Саммит мира и восстановление

Зеленский встретился с президентом Германии: обсудил потребности Украины, Саммит мира и восстановление

  •  6258 просмотра
В Еврокомиссии верят в то, что ЕС должен начать переговоры о вступлении Украины до конца июня

В Еврокомиссии верят в то, что ЕС должен начать переговоры о вступлении Украины до конца июня

  •  6514 просмотра
После приговора Трампу пришлось пройти допрос в службе условно-досрочного освобождения

После приговора Трампу пришлось пройти допрос в службе условно-досрочного освобождения

  •  5535 просмотра
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп

Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп
Эксклюзив

  •  24384 просмотра

Популярные

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

  •  112489 просмотра
США сняли запрет на поставки оружия украинскому подразделению "Азов" - The Washington Post

США сняли запрет на поставки оружия украинскому подразделению "Азов" - The Washington Post

  •  36306 просмотра
11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

  •  72894 просмотра
43% немецких компаний готовы инвестировать миллиарды евро в восстановление Украины

43% немецких компаний готовы инвестировать миллиарды евро в восстановление Украины

  •  107008 просмотра
российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины

российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины

  •  106217 просмотра

Публикации

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

  •  15756 просмотра
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

  •  112489 просмотра
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?

  •  131163 просмотра
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  270182 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  271691 просмотра

Нападение на Европейский союз является абсолютно вероятным - глава МИД Польши

Нападение на Европейский союз является вероятным, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который предупредил, что опасность больше, чем думают некоторые люди.

Война •   •  2333 просмотра
Нападение на Европейский союз является абсолютно вероятным - глава МИД Польши

Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин

Директор КНИИСЭ Александр Рувин отметил, что значительная часть судебно-экспертной деятельности нараз направлена на исследование фактов российской агрессии против Украины и выводы украинских экспертов становятся основой для формирования доказательной базы для будущих международных судебных процессов.

Война •   •  10922 просмотра
Эксклюзив
Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин

Мониторинговые паблики сообщают о обнаруженных в Азовском море российских военных кораблях

Согласно спутниковым данным, в Азовском море вблизи временно оккупированного Бердянска и Керченского пролива находятся несколько российских военных кораблей, в том числе большие десантные корабли и малый ракетный корабль.

Война •   •  3296 просмотра
Мониторинговые паблики сообщают о обнаруженных в Азовском море российских военных кораблях

Ивановское Донецкой области находится под контролем Сил обороны - спикер ОСУВ "Хортица"

Село Ивановское близ Часового Яра в Донецкой области остается под контролем украинских Сил обороны, успешно отражающих все атаки российских войск.

Война •   •  4211 просмотра
Ивановское Донецкой области находится под контролем Сил обороны - спикер ОСУВ "Хортица"

После убийства чиновника в Запорожье в мэрии подтвердили личность погибшего

В Запорожском горсовете, после убийства в городе местного чиновника, официально выразили соболезнования семье погибшего Максима денщика.

политика •   •  5050 просмотра
После убийства чиновника в Запорожье в мэрии подтвердили личность погибшего

Украина рассчитывает на открытие переговоров о членстве в ЕС до конца июня - Зеленский

Украина выполнила все необходимые условия для фактического начала переговоров о своем членстве в ЕС и ожидает, что рамки переговоров будут утверждены и переговоры начнутся до конца июня.

Экономика •   •  6967 просмотра
Украина рассчитывает на открытие переговоров о членстве в ЕС до конца июня - Зеленский

Зеленский встретился с президентом Германии: обсудил потребности Украины, Саммит мира и восстановление

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время визита в Германию встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, чтобы обсудить потребности Украины на фоне атак рф на энергетику и боев на фронте, ожидания от саммита мира и партнерство между и общинами двух стран для восстановления Украины.

политика •   •  6258 просмотра
Зеленский встретился с президентом Германии: обсудил потребности Украины, Саммит мира и восстановление

В Еврокомиссии верят в то, что ЕС должен начать переговоры о вступлении Украины до конца июня

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила все шаги и поэтому Европейский Союз должен начать переговоры о вступлении уже до конца этого месяца.

политика •   •  6514 просмотра
В Еврокомиссии верят в то, что ЕС должен начать переговоры о вступлении Украины до конца июня

После приговора Трампу пришлось пройти допрос в службе условно-досрочного освобождения

Дональд Трамп был допрошен представителями службы пробации Нью-Йорка перед вынесением ему приговора за сокрытие денежных выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.

Новости Мира •   •  5535 просмотра
После приговора Трампу пришлось пройти допрос в службе условно-досрочного освобождения

Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп

Как заявил нардеп из комитета по вопросам аграрной и земельной политики, правоохранительные органы должны резко отреагировать на факты незаконного экспорта зерна из Украины.

Экономика •   •  24384 просмотра
Эксклюзив
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп