путин вновь заявил о готовности россии к переговорам и назвал вероятных посредников

В москве снова заявили, что рф никогда не отказывались от переговоров с Украиной, однако они возможны исключительно на основе стамбульских договоренностей марта 2022 года. Об этом на Восточном экономическом форуме президент рф Владимир Путин, передает УНН.

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По его словам, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, «но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле».

Кроме того, он рассказал, что москва готова признать посредника в этих переговорах и указал на отдельные страны, которые поддерживают отношения с РФ.

Мы с уважением относимся к нашим друзьям, партнерам, которые, по моему мнению, искренне заинтересованы в решении всех вопросов, связанных с этим конфликтом. Это, прежде всего, Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия. Я постоянно в контакте с нашими коллегами по этому вопросу - заявил путин.

российский президент уверен, что именно руководители этих стран «искренне стремятся к тому, чтобы разобраться в всех деталях этого сложного процесса».

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путин также сказал, что иногда складывается впечатление, что «те, кто руководит Украиной, либо инопланетяне, либо иностранцы», а власти в Киеве, по его словам, не думают о своем народе, принимая решения.

У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, вроде бы они вообще, инопланетяне какие-то или иностранцы. Ну, собственно говоря, не думают абсолютно, я серьезно говорю - заявил российский президент.

Напомним,

Вице-президент США Харрис заявила, что предложение Путина о «мирных переговорах» - это требование капитуляции, а не переговоры.

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