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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин вновь заявил о готовности россии к переговорам и назвал вероятных посредников

путин вновь заявил о готовности россии к переговорам и назвал вероятных посредников

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 11:04  •  3205 просмотра

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Президент рф владимир путин заявил о готовности к переговорам с Украиной на основе «стамбульских договоренностей». Он назвал Китай, Бразилию и Индию потенциальными посредниками в этом процессе.

В москве снова заявили, что рф никогда не отказывались от переговоров с Украиной, однако они возможны исключительно на  основе стамбульских договоренностей марта 2022 года. Об этом на Восточном экономическом форуме президент рф Владимир Путин, передает УНН.

Детали

По его словам, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, «но не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле».

Кроме того, он рассказал, что москва готова признать посредника в этих переговорах и указал на отдельные страны, которые поддерживают отношения с РФ.

Мы с уважением относимся к нашим друзьям, партнерам, которые, по моему мнению, искренне заинтересованы в решении всех вопросов, связанных с этим конфликтом. Это, прежде всего, Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия. Я постоянно в контакте с нашими коллегами по этому вопросу

- заявил путин. 

российский президент уверен, что именно руководители этих стран «искренне стремятся к тому, чтобы разобраться в всех деталях этого сложного процесса».

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Дополнение

путин также сказал, что иногда складывается впечатление, что «те, кто руководит Украиной, либо инопланетяне, либо иностранцы», а власти в Киеве, по его словам, не думают о своем народе, принимая решения.   

У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, вроде бы они вообще, инопланетяне какие-то или иностранцы. Ну, собственно говоря, не думают абсолютно, я серьезно говорю

- заявил российский президент.

Напомним,

Вице-президент США Харрис заявила, что предложение Путина о «мирных переговорах» - это требование капитуляции, а не переговоры.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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