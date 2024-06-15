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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7320 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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"Він не говорить про перемовини, він говорить про капітуляцію": віцепрезидентка США про пропозицію путіна щодо переговорів

Київ • УНН

 • 24752 перегляди

Віцепрезидентка США Гарріс заявила, що пропозиція путіна щодо "мирних переговорів" - це вимога капітуляції, а не переговори.

"Він не говорить про перемовини, він говорить про капітуляцію": віцепрезидентка США про пропозицію путіна щодо переговорів

Віцепрезидентка США Камала Гарріс відреагувала на слова кремлівського диктатора владіміра путіна щодо переговорів між Україною та рф, заявивши, що він не говорить про перемовини, він говорить про капітуляцію. Про це Гарріс сказала під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.

Деталі

Кінець цієї війни не може бути вирішений без України. Вчора були висвітлені пропозиції путіним, але, якщо говорити чесно, він не говорить про перемовини, він говорить про капітуляцію. Америка підтримує Україну не з милості, а тому що це відповідає нашим принципам, це наші стратегічні принципи. Для Америки важливий мир в Україні

- сказала Гарріс.

Нагадаємо

Вчора, 14 червня, кремлівський диктатор владімір путін заявив, що росія готова розпочати переговори щодо закінчення війни в Україні, але Україні для цього необхідно вивести війська з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей та оголосити про без'ядерний та позаблоковий статус України.

Павло Башинський

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