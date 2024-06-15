Вице-президент США Камала Харрис отреагировала на слова кремлевского диктатора владимира путина относительно переговоров между Украиной и рф, заявив, что он не говорит о переговорах, он говорит о капитуляции. Об этом Харрис сказала во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.

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Конец этой войны не может быть решен без Украины. Вчера были освещены предложения Путина, но, если говорить честно, он не говорит о переговорах, он говорит о капитуляции. Америка поддерживает Украину не по милости, а потому что это соответствует нашим принципам, это наши стратегические принципы. Для Америки важен мир в Украине - сказала Харрис.

Напомним

Вчера, 14 июня, кремлевский диктатор владимир путин заявил, что россия готова начать переговоры об окончании войны в Украине, но Украине для этого необходимо вывести войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и объявить о безъядерном и внеблоковом статусе Украины.