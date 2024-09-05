За заявлениями о переговорах путин скрывает стремление к капитуляции Украины - Центре противодействия дезинформации

За своими заявлениями о якобы желании москвы к переговорам, президент рф владимир путин скрывает истинные стремления россии к капитуляции Украины. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Аналитики отметили. что после нескольких недавних заявлений российского диктатора о "неактуальности" и "невозможности" переговоров, владимир путин вновь заявил, что "россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной".

Отдельно Путина подчеркнул, что переговоры возможны исключительно на основе "согласованных в Стамбуле параметров".

На самом деле путин лишь создает видимость готовности к переговорам, а все, чего он сегодня действительно хочет - это капитуляция Украины. Для этого российский диктатор манипулирует эфемерными "стамбульскими договоренностями" в российской трактовке - заявил в Центре противодействия дезинформации.



Дополнение

Как отметил руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко, это заявление Путина лишь "ширма мира".

По его словам, Украине нужен мир, но справедливый, по нормам международного права, по Украинской Формуле мира, чего Путин избегает.

Не стоит путать понятия мира и капитуляции, потому что путину нужна именно капитуляция Украины. (...) Все разговоры о Стамбуле не вернут разрушенный Бахмут, поэтому он врет. Ему нужна наша капитуляция. А разговоры о мире - это ловушки - заявил Коваленко.

Напомним

Президент рф владимир путин заявил о готовности москвы к переговорам с Украиной на основе "стамбульских договоренностей". Он также назвал Китай, Бразилию и Индию потенциальными посредниками в этом процессе.