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Глава штаба обороны Британии приехал в Киев на фоне возможного участия Лондона в переговорах о закупке оружия для Украины

Киев • УНН

 • 3274 просмотра

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин прибыл в Киев для переговоров с командованием ВСУ. Обсуждались оперативная обстановка на фронте и критические потребности Сил обороны Украины.

Глава штаба обороны Британии приехал в Киев на фоне возможного участия Лондона в переговорах о закупке оружия для Украины

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин прибыл в Киев для двусторонних переговоров с командованием ВСУ, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Визит проходит на фоне возможного привлечения Лондона к переговорам с союзниками по закупке оружия для Украины, пишет УНН.

Подробности

"В очередной раз с большим удовольствием встречал в Киеве начальника штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина - большого друга Украины. Мы провели содержательные двусторонние переговоры с британской делегацией. На повестке дня - оперативная обстановка на фронте и критические потребности Сил обороны Украины", - написал Сырский в четверг в Facebook.

Сырский добавил, что каждый визит в Украину адмирала Тони Радакина подтверждает действенность украинско-британского военного сотрудничества и партнерства.

Напомним

Ранее УНН писал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключает участия Лондона в переговорах Германии и США по закупке оружия для Украины. Обсуждение находится на начальной стадии между Лондоном, Вашингтоном и европейскими странами.

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Тони Радакин
Кир Стармер
Александр Сырский
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
Лондон
Киев
Tesla
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