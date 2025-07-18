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Глава штабу оборони Британії приїхав до Києва на тлі можливої участі Лондона у переговорах про закупівлю зброї для України

Київ • УНН

 • 3754 перегляди

Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін прибув до Києва для переговорів із командуванням ЗСУ. Обговорювалися оперативна обстановка на фронті та критичні потреби Сил оборони України.

Глава штабу оборони Британії приїхав до Києва на тлі можливої участі Лондона у переговорах про закупівлю зброї для України

Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін прибув до Києва для двосторонніх переговорів із командуванням ЗСУ, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Візит відбувається на тлі можливого залучення Лондона до переговорів із союзниками щодо закупівлі зброї для України, пише УНН.

Деталі

"Укотре з великою приємністю зустрічав у Києві начальника штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна - великого друга України. Ми провели змістовні двосторонні переговори із британською делегацією. На порядку денному - оперативна обстановка на фронті та критичні потреби Сил оборони України", - написав Сирський у четвер у Facebook.

Сирський додав, що кожний візит в Україну адмірала Тоні Радакіна підтверджує дієвість українсько-британського військового співробітництва та партнерства.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не виключає участі Лондона в переговорах Німеччини та США щодо закупівлі зброї для України. Обговорення перебуває на початковій стадії між Лондоном, Вашингтоном та європейськими країнами.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Ентоні Радакін
Кір Стармер
Олександр Сирський
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Лондон
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