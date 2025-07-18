Британія може приєднатися до переговорів щодо закупівлі зброї для України
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не виключає участі Лондона в переговорах Німеччини та США щодо закупівлі зброї для України. Обговорення перебуває на початковій стадії між Лондоном, Вашингтоном та європейськими країнами.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не виключає можливості долучення Лондона до перемовин між Німеччиною та США щодо закупівлі зброї для України. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.
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Як повідомляє джерело видання, обговорення участі Великої Британії в цій ініціативі наразі перебуває на початковій стадії та ведеться між Лондоном, Вашингтоном і рядом європейських країн. Остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено.
Ми працюємо із союзниками над наданням можливостей, а також над підтримкою, що стоїть за цим, щоб забезпечити ефективність будь-яких таких можливостей в Україні
Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, Трамп оголосив про угоду з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, згідно з якою європейські країни НАТО купуватимуть американську зброю, зокрема передові системи Patriot, та передаватимуть її Києву.
США розглядають можливість продажу систем ППО Patriot зі своїх запасів для України. Це відбувається в рамках нового плану Дональда Трампа, за яким європейські союзники закуповуватимуть американське озброєння для Києва.
Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив про підготовку до швидкого перекидання додаткових комплексів ППО Patriot Україні. Він зазначив, що працює над цим питанням дуже тісно з німцями, незважаючи на попередні заяви Німеччини про відсутність інформації щодо поточних поставок.
За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, доставка систем Patriot в Україну обговорюється, але займе дні або тижні. США також переглянули графік постачання Patriot, щоб прискорити підтримку України.