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Британія може приєднатися до переговорів щодо закупівлі зброї для України

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не виключає участі Лондона в переговорах Німеччини та США щодо закупівлі зброї для України. Обговорення перебуває на початковій стадії між Лондоном, Вашингтоном та європейськими країнами.

Британія може приєднатися до переговорів щодо закупівлі зброї для України

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не виключає можливості долучення Лондона до перемовин між Німеччиною та США щодо закупівлі зброї для України. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.  

Деталі

Як повідомляє джерело видання, обговорення участі Великої Британії в цій ініціативі наразі перебуває на початковій стадії та ведеться між Лондоном, Вашингтоном і рядом європейських країн. Остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено.

Ми працюємо із союзниками над наданням можливостей, а також над підтримкою, що стоїть за цим, щоб забезпечити ефективність будь-яких таких можливостей в Україні

- заявив Стармер на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, Трамп оголосив про угоду з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, згідно з якою європейські країни НАТО купуватимуть американську зброю, зокрема передові системи Patriot, та передаватимуть її Києву.  

США розглядають можливість продажу систем ППО Patriot зі своїх запасів для України. Це відбувається в рамках нового плану Дональда Трампа, за яким європейські союзники закуповуватимуть американське озброєння для Києва.

Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив про підготовку до швидкого перекидання додаткових комплексів ППО Patriot Україні. Він зазначив, що працює над цим питанням дуже тісно з німцями, незважаючи на попередні заяви Німеччини про відсутність інформації щодо поточних поставок.

За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, доставка систем Patriot в Україну обговорюється, але займе дні або тижні. США також переглянули графік постачання Patriot, щоб прискорити підтримку України.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Кір Стармер
Марк Рютте
Bloomberg
НАТО
Вашингтон
MIM-104 Patriot
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
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