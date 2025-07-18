Британия может присоединиться к переговорам по закупке оружия для Украины
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключает участия Лондона в переговорах Германии и США по закупке оружия для Украины. Обсуждение находится на начальной стадии между Лондоном, Вашингтоном и европейскими странами.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключает возможности присоединения Лондона к переговорам между Германией и США по закупке оружия для Украины. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН.
Детали
Как сообщает источник издания, обсуждение участия Великобритании в этой инициативе сейчас находится на начальной стадии и ведется между Лондоном, Вашингтоном и рядом европейских стран. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей, а также над поддержкой, стоящей за этим, чтобы обеспечить эффективность любых таких возможностей в Украине
Напомним, в понедельник, 14 июля, Трамп объявил о соглашении с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, согласно которому европейские страны НАТО будут покупать американское оружие, в частности передовые системы Patriot, и передавать его Киеву.
США рассматривают возможность продажи систем ПВО Patriot из своих запасов для Украины. Это происходит в рамках нового плана Дональда Трампа, по которому европейские союзники будут закупать американское вооружение для Киева.
Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил о подготовке к быстрой переброске дополнительных комплексов ПВО Patriot Украине. Он отметил, что работает над этим вопросом очень тесно с немцами, несмотря на предыдущие заявления Германии об отсутствии информации относительно текущих поставок.
По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, доставка систем Patriot в Украину обсуждается, но займет дни или недели. США также пересмотрели график поставок Patriot, чтобы ускорить поддержку Украины.