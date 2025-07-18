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Британия может присоединиться к переговорам по закупке оружия для Украины

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключает участия Лондона в переговорах Германии и США по закупке оружия для Украины. Обсуждение находится на начальной стадии между Лондоном, Вашингтоном и европейскими странами.

Британия может присоединиться к переговорам по закупке оружия для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключает возможности присоединения Лондона к переговорам между Германией и США по закупке оружия для Украины. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает УНН.  

Детали

Как сообщает источник издания, обсуждение участия Великобритании в этой инициативе сейчас находится на начальной стадии и ведется между Лондоном, Вашингтоном и рядом европейских стран. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей, а также над поддержкой, стоящей за этим, чтобы обеспечить эффективность любых таких возможностей в Украине

- заявил Стармер на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Напомним, в понедельник, 14 июля, Трамп объявил о соглашении с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, согласно которому европейские страны НАТО будут покупать американское оружие, в частности передовые системы Patriot, и передавать его Киеву.  

США рассматривают возможность продажи систем ПВО Patriot из своих запасов для Украины. Это происходит в рамках нового плана Дональда Трампа, по которому европейские союзники будут закупать американское вооружение для Киева.

Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил о подготовке к быстрой переброске дополнительных комплексов ПВО Patriot Украине. Он отметил, что работает над этим вопросом очень тесно с немцами, несмотря на предыдущие заявления Германии об отсутствии информации относительно текущих поставок.

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, доставка систем Patriot в Украину обсуждается, но займет дни или недели. США также пересмотрели график поставок Patriot, чтобы ускорить поддержку Украины.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
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