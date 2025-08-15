Великобритания готова развернуть войска в Украине при условии прекращения огня

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британские войска могут быть размещены в Украине сразу после объявления прекращения огня. Шаг согласуется с подготовкой исторической встречи президентов США и России в Анкоридже, которая может открыть путь к мирному урегулированию.

Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Хили сообщил, что правительство Великобритании, вместе с Францией и другими европейскими государствами, готово обеспечить первый день прекращения огня в Украине и помочь стабилизировать ситуацию. Британские войска будут действовать с первого дня, а в случае возобновления нападений России будут иметь право на самооборону.

- сказал Хили в интервью BBC.

В условиях прекращения огня мы готовы разместить британские войска на местах в Украине. Они готовы к работе, они готовы действовать с первого дня

Основной целью созданной совместной франко-британской коалиции "CoW" является поддержка Украины в восстановлении ее вооруженных сил и сдерживании дальнейшей агрессии России. За последние месяцы более 200 военных планировщиков из 30 стран разрабатывали детальные планы развертывания и безопасного контроля воздушного и морского пространства.

В конечном итоге, самым сильным сдерживающим фактором против повторного вторжения или перегруппировки сил России и возобновления агрессии против Украины является сила Украины