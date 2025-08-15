Великобритания готова развернуть войска в Украине при условии прекращения огня
Киев • УНН
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности разместить британские войска в Украине после прекращения огня. Это происходит накануне встречи президентов США и России, что может открыть путь к мирному урегулированию.
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британские войска могут быть размещены в Украине сразу после объявления прекращения огня. Шаг согласуется с подготовкой исторической встречи президентов США и России в Анкоридже, которая может открыть путь к мирному урегулированию.
Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
Хили сообщил, что правительство Великобритании, вместе с Францией и другими европейскими государствами, готово обеспечить первый день прекращения огня в Украине и помочь стабилизировать ситуацию. Британские войска будут действовать с первого дня, а в случае возобновления нападений России будут иметь право на самооборону.
В условиях прекращения огня мы готовы разместить британские войска на местах в Украине. Они готовы к работе, они готовы действовать с первого дня
Основной целью созданной совместной франко-британской коалиции "CoW" является поддержка Украины в восстановлении ее вооруженных сил и сдерживании дальнейшей агрессии России. За последние месяцы более 200 военных планировщиков из 30 стран разрабатывали детальные планы развертывания и безопасного контроля воздушного и морского пространства.
В конечном итоге, самым сильным сдерживающим фактором против повторного вторжения или перегруппировки сил России и возобновления агрессии против Украины является сила Украины
Комментарии Хили прозвучали накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, первых личных переговоров на высшем уровне после начала полномасштабного вторжения.
Европейские страны стремятся взять на себя основную часть миротворческих функций, обеспечив логистическую и разведывательную поддержку США.
В то же время, как подчеркнул главнокомандующий британскими вооруженными силами адмирал сэр Тони Радакин, Запад должен оставаться настойчивым в каждой сфере в отношении России, защищая Европу "с опережением", а не только от линии фронта. По его словам, российская агрессия не должна запугать союзников, а эффективная оборона предполагает активное присутствие и поддержку Украины с первых дней прекращения огня.
