Великобритания готова развернуть войска в Украине при условии прекращения огня

$41.450.06
48.440.21
ukenru
Эксклюзив
11:14 • 1864 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 8034 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 15913 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 18198 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 56084 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 92573 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 52579 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 182842 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 203183 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 97037 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4м/с
35%
756мм
Популярные новости
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывовVideo15 августа, 02:24 • 93120 просмотра
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести15 августа, 02:40 • 51121 просмотра
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°CPhoto15 августа, 03:23 • 51282 просмотра
На Покровском направлении – треть боев на фронте: карта от ГенштабаVideo15 августа, 05:27 • 24742 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 42967 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
11:14 • 1864 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 6762 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
09:48 • 15913 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 43026 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 182839 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Путин
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Харьковская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 72188 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 156500 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 105892 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 122955 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 171959 просмотра
Актуальное
Financial Times
Truth Social
Ми-8
Шахед-136
Facebook

Великобритания готова развернуть войска в Украине при условии прекращения огня

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности разместить британские войска в Украине после прекращения огня. Это происходит накануне встречи президентов США и России, что может открыть путь к мирному урегулированию.

Великобритания готова развернуть войска в Украине при условии прекращения огня

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британские войска могут быть размещены в Украине сразу после объявления прекращения огня. Шаг согласуется с подготовкой исторической встречи президентов США и России в Анкоридже, которая может открыть путь к мирному урегулированию.

Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Хили сообщил, что правительство Великобритании, вместе с Францией и другими европейскими государствами, готово обеспечить первый день прекращения огня в Украине и помочь стабилизировать ситуацию. Британские войска будут действовать с первого дня, а в случае возобновления нападений России будут иметь право на самооборону.

В условиях прекращения огня мы готовы разместить британские войска на местах в Украине. Они готовы к работе, они готовы действовать с первого дня

- сказал Хили в интервью BBC.

Основной целью созданной совместной франко-британской коалиции "CoW" является поддержка Украины в восстановлении ее вооруженных сил и сдерживании дальнейшей агрессии России. За последние месяцы более 200 военных планировщиков из 30 стран разрабатывали детальные планы развертывания и безопасного контроля воздушного и морского пространства.

В конечном итоге, самым сильным сдерживающим фактором против повторного вторжения или перегруппировки сил России и возобновления агрессии против Украины является сила Украины

– сказал Хили.

Комментарии Хили прозвучали накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, первых личных переговоров на высшем уровне после начала полномасштабного вторжения.

Европейские страны стремятся взять на себя основную часть миротворческих функций, обеспечив логистическую и разведывательную поддержку США.

В то же время, как подчеркнул главнокомандующий британскими вооруженными силами адмирал сэр Тони Радакин, Запад должен оставаться настойчивым в каждой сфере в отношении России, защищая Европу "с опережением", а не только от линии фронта. По его словам, российская агрессия не должна запугать союзников, а эффективная оборона предполагает активное присутствие и поддержку Украины с первых дней прекращения огня.

Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина15.08.25, 12:48 • 15919 просмотров

Степан Гафтко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Джон Хили
Тони Радакин
Financial Times
Дональд Трамп
Франция
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина