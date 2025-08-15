$41.450.06
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Политолог Олег Лесной считает, что встреча Трампа и путина на Аляске не будет переломной, а лишь началом процесса. Он предлагает трехсторонний или четырехсторонний формат переговоров с участием Украины и Европы.

Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина

Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным на Аляске не будет переломной. Это будет начало процесса, в котором Путин будет задействован вживую. Такое мнение высказал журналисту УНН политолог Олег Лесной.  

Сценарии встречи Трампа с Путиным 

Лесной считает, что встреча Трампа и путина на Аляске не будет переломной. 

Я думаю, что сценарий следующий и он фактически один. Я не считаю, что эта встреча будет исторической и переломной. Я считаю, что это будет начало процесса, в котором путин будет задействован вживую. Поэтому я считаю, что это именно начало процесса. Раньше путин задействовался в телефонном режиме, а здесь мы попадаем в ситуацию, когда путин будет вынужден участвовать в следующих раундах. Он не сможет пропетлять так, как это произошло в Стамбуле, когда Зеленский приехал, а он прислал своих миньонов

- сказал Лесной.  

Поэтому, по мнению политолога, для Украины это неплохая история.

"Поскольку мы проработали этот момент. Об Украине без Украины давно уже не говорят и не должны это начинать делать", - отметил Лесной. 

Политолог считает, что после встречи на Аляске идеальным вариантом развития событий будет трехсторонняя или четырехсторонняя встреча.  

"Поэтому следующий формат в идеале, как по мне - это либо в режиме трех: Трамп, Зеленский и путин. Либо в формате, который мне больше нравится и он более продуктивный - это Трамп, Зеленский, путин и представитель Европы", - сказал Лесной. 

По его словам, над этим вариантом Президент Зеленский очень плодотворно поработал, поскольку обзвонил и объехал многих лидеров накануне встречи Трампа и путина. 

"Было видно, что Европа тоже не хочет, чтобы без нее решался этот вопрос", - добавил политолог. 

Лесной прокомментировал также шансы того, что путин согласится на встречу с Зеленским в четырехстороннем формате с участием представителя от Европы. 

Канцлер Германии ожидает переговоров Путина с Украиной после саммита с Трампом15.08.25, 12:05 • 2466 просмотров

"Это вопрос со звездочкой, потому что путин четко демонстрирует, что он не хочет общаться и подписывать соглашение ни с кем, кроме Трампа. Поэтому нам придется приучить Трампа к тому, что должна быть Европа. И он должен принудить путина к такому формату. Сможет ли он это сделать быстро, я сомневаюсь. Поэтому будет потрачено много времени именно на следующий раунд. Вариант, что будет успех, Трамп наберет Зеленского и тот прилетит на Аляску и все там подпишут, маловероятен", - рассказал Лесной. 

По мнению политолога, для Украины самый выгодный вариант - это реализация следующего раунда переговоров в трехстороннем или четырехстороннем формате. 

"Если брать наши интересы, то, что для нас выгодно и может закончиться конкретным результатом, то это формат трех или четырех. Все остальное - это будет снова оттягивание санкций, это будет о путине, но не о нас. Поэтому мы должны заходить в эти сценарии. Я не скажу, что они будут очень легкие. Они на уровне организации будут очень сложными, особенно в четырехстороннем формате", - сказал Лесной. 

Трамп надеется достичь прекращения боевых действий на саммите с путиным - Рубио14.08.25, 19:11 • 8484 просмотра

Путин и территориальные требования 

Лесной также прокомментировал сценарий, по которому путин для заключения соглашения потребует от Украины отказа от своих территорий. 

"Зеленский в общении с журналистами допускал эту тему, что на Украину могут давить. Но насчет того, что путин предложил и Трамп согласился, я очень сомневаюсь. Потому что тогда получается, что не Трамп дожал Пптина, а путин дожал Трампа и он победитель. Трамп не может позволить себе это сделать. Должно быть последнее слово за ним", - сказал Лесной.

Политолог поделился еще одним сценарием, однако отнес его к категории - фантастика. 

"Если путин будет требовать (чтобы Украина уступила территориями - ред.), то это будет быкование и это может спровоцировать жесткое действие со стороны Трампа, он может прибегнуть к санкциям. То есть Трамп что-то предлагает, путин отвергает и продолжает гнуть свою линию о территориях, картах и т.д. Этот вариант для нас тоже неплохой, поскольку тогда Трамп прибегнет к жестким действиям", - сказал политолог. 

Он отметил, что для Украины - это идеальный шторм, который закончился экономическим крахом рф в перспективе. 

Белый дом назвал саммит Трампа и Путина на Аляске «упражнением по выслушиванию»13.08.25, 04:00 • 4312 просмотров

Что известно о встрече на Аляске 

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля владимир путин проведут встречу 15 августа 2025 года на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска. 

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча Трампа с Путиным в Белом доме является выяснением позиций, а не уступкой. Он подчеркнул, что президент США хочет иметь все факты и посмотреть путину в глаза.

Советник Кремля Дмитрий Суслов рассказал, чего Путин ожидает от саммита на Аляске. Так, речь идет о выводе украинских войск из Донбасса, отказе от вступления в НАТО, демилитаризации Украины и конституционной реформе относительно федеративного устройства.

Взамен россия, по его словам, пойдет на перемирие и выведет своих оккупантов из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей. При этом линия фронта в других районах не изменится.

Президент США отметил, что встреча на Аляске станет этапом подготовки второй встречи с участием Зеленского. Трамп подчеркивал, что она будет включать "взаимные уступки" по вопросам границ и земельных участков, но деталей не привел.

Марко Рубио заявлял, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем сегодняшняя встреча между Дональдом Трампом и владимиром путиным. 

Министр иностранных дел Украины Сибига подчеркивал, что россия должна сказать четкое "да" для перемирия в воздухе, на суше и на море, что откроет дорогу к дальнейшим мирным переговорам для приближения справедливого мира для Украины.

Представитель российского диктатора дмитрий песков утверждал, что Трамп и путин не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске.

путин готовит к встрече с Трампом "исторические материалы", согласно которым Украина якобы "искусственное государство" - ЦПД14.08.25, 15:35 • 4828 просмотров

