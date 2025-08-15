Канцлер Германии ожидает переговоров Путина с Украиной после саммита с Трампом

$41.450.06
48.440.21
ukenru
Эксклюзив
08:34 • 3942 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
04:50 • 34953 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 70438 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
03:09 • 34610 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 147071 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 176231 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 90240 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 90271 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 83933 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 185515 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.4м/с
40%
757мм
Популярные новости
Курск под атакой неизвестных дронов: есть пострадавшие и разрушенияVideo14 августа, 23:18 • 56974 просмотра
Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился на АляскеVideo14 августа, 23:40 • 19268 просмотра
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывовVideo15 августа, 02:24 • 70699 просмотра
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести15 августа, 02:40 • 31802 просмотра
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°CPhoto03:23 • 31740 просмотра
публикации
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 11968 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 147011 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 202889 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 176158 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 101044 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 61293 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 146227 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 96335 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 113973 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 163501 просмотра
Актуальное
Facebook
ЧатГПТ
Нефть марки Brent
Шахед-136
WhatsApp

Канцлер Германии ожидает переговоров Путина с Украиной после саммита с Трампом

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия должна договориться о прекращении огня и боевых действий. Он ожидает, что Путин начнет переговоры с Украиной без условий после встречи с Трампом.

Канцлер Германии ожидает переговоров Путина с Украиной после саммита с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление перед саммитом президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина, отметив, что Россия имеет возможность договориться о прекращении огня и боевых действий, и он ожидает, что путин начнет переговоры с Украиной без условий после встречи с Трампом, пишет УНН.

Через три с половиной года после незаконного нападения на Украину Россия сегодня имеет возможность договориться о прекращении огня и боевых действий. Мы ожидаем, что президент Путин серьезно отнесется к предложению президента Трампа о переговорах и начнет переговоры с Украиной без каких-либо условий после встречи на Аляске

- написал Мерц в X.

По его словам, "в последние дни Германия, вместе с Украиной и ее европейскими союзниками, показала путь к миру, который защищает фундаментальные интересы безопасности Европы и Украины".

"Целью должен быть саммит, в котором также примет участие президент Зеленский", - отметил Мерц.

"Там должно быть договорено о прекращении огня. Украине нужны надежные гарантии безопасности. Территориальные вопросы могут быть решены только с согласия украинцев", - отметил канцлер ФРГ.

"Мы четко и с единством передали эти сообщения президенту Трампу по дороге в Анкоридж. Я поддерживаю с ним связь по этому вопросу. Президент Трамп теперь может сделать значительный шаг к миру", - подчеркнул Мерц.

"Он заслуживает благодарности за эту инициативу и тесную координацию последних нескольких дней. Во время нашей последней встречи с нашими европейскими партнерами мы заверили его в нашей неизменной поддержке Украины. Президент Трамп может на это положиться", - отметил немецкий канцлер.

Дополнение

Запланированная встреча президента США Америки Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем встреча между Трампом и путиным на Аляске.

Представитель российского диктатора дмитрий песков утверждал, что Трамп и путин не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина