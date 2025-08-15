Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление перед саммитом президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина, отметив, что Россия имеет возможность договориться о прекращении огня и боевых действий, и он ожидает, что путин начнет переговоры с Украиной без условий после встречи с Трампом, пишет УНН.

Через три с половиной года после незаконного нападения на Украину Россия сегодня имеет возможность договориться о прекращении огня и боевых действий. Мы ожидаем, что президент Путин серьезно отнесется к предложению президента Трампа о переговорах и начнет переговоры с Украиной без каких-либо условий после встречи на Аляске - написал Мерц в X.

По его словам, "в последние дни Германия, вместе с Украиной и ее европейскими союзниками, показала путь к миру, который защищает фундаментальные интересы безопасности Европы и Украины".

"Целью должен быть саммит, в котором также примет участие президент Зеленский", - отметил Мерц.

"Там должно быть договорено о прекращении огня. Украине нужны надежные гарантии безопасности. Территориальные вопросы могут быть решены только с согласия украинцев", - отметил канцлер ФРГ.

"Мы четко и с единством передали эти сообщения президенту Трампу по дороге в Анкоридж. Я поддерживаю с ним связь по этому вопросу. Президент Трамп теперь может сделать значительный шаг к миру", - подчеркнул Мерц.

"Он заслуживает благодарности за эту инициативу и тесную координацию последних нескольких дней. Во время нашей последней встречи с нашими европейскими партнерами мы заверили его в нашей неизменной поддержке Украины. Президент Трамп может на это положиться", - отметил немецкий канцлер.

Дополнение

Запланированная встреча президента США Америки Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным состоится в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем встреча между Трампом и путиным на Аляске.

Представитель российского диктатора дмитрий песков утверждал, что Трамп и путин не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске.