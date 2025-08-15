$41.450.06
Канцлер Німеччини очікує переговорів путіна з Україною після саміту з Трампом

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 1876 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія має домовитися про припинення вогню та бойових дій. Він очікує, що Путін почне переговори з Україною без умов після зустрічі з Трампом.

Канцлер Німеччини очікує переговорів путіна з Україною після саміту з Трампом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив заяву перед самітом президента США Дональда Трампа і глави кремля володимира путіна, зазначивши, що росія має можливість домовитися про припинення вогню та бойових дій, і він очікує, що путін почне переговори з Україною без умов після зустрічі з Трампом, пише УНН.

Через три з половиною роки після незаконного нападу на Україну росія сьогодні має можливість домовитися про припинення вогню та бойових дій. Ми очікуємо, що президент путін серйозно поставиться до пропозиції президента Трампа про переговори та розпочне переговори з Україною без жодних умов після зустрічі на Алясці

- написав Мерц у X.

З його слів, "останніми днями Німеччина, разом з Україною та її європейськими союзниками, показала шлях до миру, який захищає фундаментальні інтереси безпеки Європи та України".

"Ціллю має бути саміт, у якому також візьме участь президент Зеленський", - зазначив Мерц.

"Там має бути домовлено про припинення вогню. Україні потрібні надійні гарантії безпеки. Територіальні питання можуть бути вирішені лише за згодою українців", - зазначив канцлер ФРН.

"Ми чітко та з єдністю передали ці повідомлення президенту Трампу дорогою до Анкориджа. Я підтримую з ним зв'язок з цього питання. Президент Трамп тепер може зробити значний крок до миру", - наголосив Мерц.

"Він заслуговує на подяку за цю ініціативу та тісну координацію останніх кількох днів. Під час нашої останньої зустрічі з нашими європейськими партнерами ми запевнили його в нашій незмінній підтримці України. Президент Трамп може на це покластися", - зазначив німецький канцлер.

Доповнення

Запланована зустріч президента США Америки Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж зустріч між Трампом і путіним на Алясці.

Речник російського диктатора дмитро пєсков стверджував, що Трамп і путін не планують підписувати документи за підсумками переговорів на Алясці.

Юлія Шрамко

