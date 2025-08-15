Канцлер Німеччини очікує переговорів путіна з Україною після саміту з Трампом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив заяву перед самітом президента США Дональда Трампа і глави кремля володимира путіна, зазначивши, що росія має можливість домовитися про припинення вогню та бойових дій, і він очікує, що путін почне переговори з Україною без умов після зустрічі з Трампом, пише УНН.

Через три з половиною роки після незаконного нападу на Україну росія сьогодні має можливість домовитися про припинення вогню та бойових дій. Ми очікуємо, що президент путін серйозно поставиться до пропозиції президента Трампа про переговори та розпочне переговори з Україною без жодних умов після зустрічі на Алясці