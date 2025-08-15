Велика Британія готова розгорнути війська в Україні за умови припинення вогню

$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 5374 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 7024 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 15895 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 16265 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 27294 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 24763 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 63784 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 98413 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 56979 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 193057 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
41%
756мм
Популярнi новини
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти15 серпня, 02:40 • 59997 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto15 серпня, 03:23 • 60308 перегляди
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від ГенштабуVideo15 серпня, 05:27 • 33360 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 57812 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 14222 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
11:14 • 15967 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 14436 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
09:48 • 27352 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 58020 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 193076 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Джо Байден
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 76119 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 160198 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 109275 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 126081 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 174851 перегляди
Актуальне
Financial Times
The New York Times
Starlink
BFM TV
Truth Social

Велика Британія готова розгорнути війська в Україні за умови припинення вогню

Київ • УНН

 • 3328 перегляди

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про готовність розмістити британські війська в Україні після припинення вогню. Це відбувається напередодні зустрічі президентів США та Росії, що може відкрити шлях до мирного врегулювання.

Велика Британія готова розгорнути війська в Україні за умови припинення вогню

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що британські війська можуть бути розміщені в Україні відразу після оголошення припинення вогню. Крок узгоджується з підготовкою історичної зустрічі президентів США та росії в Анкориджі, яка може відкрити шлях до мирного врегулювання.

Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Гілі повідомив, що уряд Великої Британії, разом із Францією та іншими європейськими державами, готовий забезпечити перший день припинення вогню в Україні та допомогти стабілізувати ситуацію. Британські війська будуть діяти з першого дня, а у разі відновлення нападів росії матимуть право на самооборону.

За умов припинення вогню ми готові розмістити британські війська на місцях в Україні. Вони готові до роботи, вони готові діяти з першого дня

- сказав Гілі в інтерв'ю BBC.

Основною метою створеної спільної французько-британської коаліції "CoW" є підтримка України у відновленні її збройних сил та стримуванні подальшої агресії росії. За останні місяці понад 200 військових планувальників із 30 країн розробляли детальні плани розгортання та безпечного контролю повітряного і морського простору.

Зрештою, найсильнішим стримуючим фактором проти повторного вторгнення або перегрупування сил росії та відновлення агресії проти України є сила України

– сказав Гілі.

Коментарі Гілі пролунали напередодні зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна, перших особистих переговорів на найвищому рівні після початку повномасштабного вторгнення.

Європейські країни прагнуть взяти на себе основну частину миротворчих функцій, забезпечивши логістичну та розвідувальну підтримку США.

Водночас, як наголосив головнокомандувач британських збройних сил адмірал сер Тоні Радакін, Захід повинен залишатися наполегливим у кожній сфері щодо росії, захищаючи Європу "з випередженням", а не лише від лінії фронту. За його словами, російська агресія не повинна залякати союзників, а ефективна оборона передбачає активну присутність і підтримку України з перших днів припинення вогню.

Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна 15.08.25, 12:48 • 27368 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Джон Гілі
Ентоні Радакін
Financial Times
Дональд Трамп
Франція
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна