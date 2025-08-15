Велика Британія готова розгорнути війська в Україні за умови припинення вогню

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про готовність розмістити британські війська в Україні після припинення вогню. Це відбувається напередодні зустрічі президентів США та Росії, що може відкрити шлях до мирного врегулювання.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що британські війська можуть бути розміщені в Україні відразу після оголошення припинення вогню. Крок узгоджується з підготовкою історичної зустрічі президентів США та росії в Анкориджі, яка може відкрити шлях до мирного врегулювання. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН. Деталі Гілі повідомив, що уряд Великої Британії, разом із Францією та іншими європейськими державами, готовий забезпечити перший день припинення вогню в Україні та допомогти стабілізувати ситуацію. Британські війська будуть діяти з першого дня, а у разі відновлення нападів росії матимуть право на самооборону. За умов припинення вогню ми готові розмістити британські війська на місцях в Україні. Вони готові до роботи, вони готові діяти з першого дня - сказав Гілі в інтерв'ю BBC. Основною метою створеної спільної французько-британської коаліції "CoW" є підтримка України у відновленні її збройних сил та стримуванні подальшої агресії росії. За останні місяці понад 200 військових планувальників із 30 країн розробляли детальні плани розгортання та безпечного контролю повітряного і морського простору. Зрештою, найсильнішим стримуючим фактором проти повторного вторгнення або перегрупування сил росії та відновлення агресії проти України є сила України – сказав Гілі. Коментарі Гілі пролунали напередодні зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна, перших особистих переговорів на найвищому рівні після початку повномасштабного вторгнення. Європейські країни прагнуть взяти на себе основну частину миротворчих функцій, забезпечивши логістичну та розвідувальну підтримку США. Водночас, як наголосив головнокомандувач британських збройних сил адмірал сер Тоні Радакін, Захід повинен залишатися наполегливим у кожній сфері щодо росії, захищаючи Європу "з випередженням", а не лише від лінії фронту. За його словами, російська агресія не повинна залякати союзників, а ефективна оборона передбачає активну присутність і підтримку України з перших днів припинення вогню.