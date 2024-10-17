Были позитивные сигналы от некоторых стран по дальнобойному оружию - Зеленский

От стран, с которыми президент Владимир Зеленский говорил о дальнобойном оружии и его применении, были позитивные сигналы. Об этом сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам участия в заседании Европейского совета. Он добавил, что очень хотелось бы, чтобы США были более решительны, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что с некоторыми странами обсуждал некоторые пункты Плана победы, в частности, которые касается дальнобойного оружия.

Что касается некоторых членов среди наших союзников, я до этого начал коммуницировать с ними некоторые пункты Плана победы, потому что от их воли зависит усиление нас некоторыми элементами, которые в закрытом приложении. В большинстве своем касается дальнобойного оружия, поэтому у меня были встречи с президентом Байденом, премьер-министром Британии, канцлером Шольцом, президентом Макроном и премьер-министром Италии Мелони - сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что были позитивные сигналы от некоторых стран относительно дальнобойного оружия.

Среди тех стран, с которыми я говорил о дальнобойном оружии и о его применении, были и позитивные сигналы. Но мы должны понимать, что эти страны хотят союза внутри между ними относительно предоставления возможности Украине применять это оружие. Такая очень не простая ситуация. Очень хотелось бы, чтобы США, как главный донор в обороне Украины, были позитивны и более решительны - заявил Зеленский.

Дополнение

В сентябре Зеленский сообщал, что Украине нужно не только разрешение на применение дальнобойного оружия по объектам РФ, а и его фактическое получение. Он отметил, что этот вопрос зависит от США, Британии, Франции и Германии.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным. Речь шла, в частности, и о возможности поражения военных объектов рф в оперативной и стратегической глубине. По словам Сырского, Британия прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации Плана Победы.

США блокируют разрешение Британии на использование Storm Shadow Украиной по территории рф - The Times