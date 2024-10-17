Были позитивные сигналы от некоторых стран по дальнобойному оружию - Зеленский

ukenru
Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский
  •  27087 просмотра

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт
  •  50754 просмотра

Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт

Эксклюзив
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
  •  96548 просмотра

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Эксклюзив
Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF
  •  59996 просмотра

Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF

Эксклюзив
Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт
  •  93947 просмотра

Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт

Эксклюзив
Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры
  •  114304 просмотра

Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры

Эксклюзив
Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат
  •  120021 просмотра

Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат

Эксклюзив
Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий
  •  119160 просмотра

Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий

Эксклюзив
В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея
  •  115004 просмотра

В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея

Эксклюзив
российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов
  •  105121 просмотра

российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На границе с Венгрией задержали уклониста, который изображал из себя женщину

На границе с Венгрией задержали уклониста, который изображал из себя женщину

  •  74180 просмотра
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

  •  108848 просмотра
Американские бомбардировщики B-2 нанесли удары по складам оружия хуситов в Йемене

Американские бомбардировщики B-2 нанесли удары по складам оружия хуситов в Йемене

  •  66733 просмотра
В Черном море дежурят два вражеских корабля, один из которых является носителем "Калибров"

В Черном море дежурят два вражеских корабля, один из которых является носителем "Калибров"

  •  61724 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  75838 просмотра
публикации
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  75838 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

  •  96381 просмотра
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

16 октября 2024, 12:02  •  130850 просмотра
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

15 октября 2024, 14:58  •  161843 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  145247 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

  •  108848 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

16 октября 2024, 03:09  •  114600 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

15 октября 2024, 15:43  •  102577 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  129001 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  130797 просмотра
Актуальное
Были позитивные сигналы от некоторых стран по дальнобойному оружию - Зеленский

Были позитивные сигналы от некоторых стран по дальнобойному оружию - Зеленский

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 12:28  •  2455 просмотра

Read in English

Президент Зеленский сообщил о позитивных сигналах от некоторых стран относительно дальнобойного оружия. Он обсудил этот вопрос с лидерами США, Великобритании, Германии, Франции и Италии, но отметил, что хотел бы большей решимости от США.

От стран, с которыми президент Владимир Зеленский говорил о дальнобойном оружии и его применении, были позитивные сигналы. Об этом сказал Зеленский  на пресс-конференции по итогам участия в заседании Европейского совета. Он добавил, что очень хотелось бы, чтобы США были более решительны, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что с некоторыми странами обсуждал некоторые пункты Плана победы, в частности, которые касается дальнобойного оружия. 

Что касается некоторых членов среди наших союзников, я до этого начал коммуницировать с ними некоторые пункты Плана победы, потому что от их воли зависит усиление нас некоторыми элементами, которые в закрытом приложении. В большинстве своем касается дальнобойного оружия, поэтому у меня были встречи с президентом Байденом, премьер-министром Британии, канцлером Шольцом, президентом Макроном и премьер-министром Италии Мелони

- сказал Зеленский. 

Зеленский заявил, что были позитивные сигналы от некоторых стран относительно дальнобойного оружия. 

Среди тех стран, с которыми я говорил о дальнобойном оружии и о его применении, были и позитивные сигналы. Но мы должны понимать, что эти страны хотят союза внутри между ними относительно предоставления возможности Украине применять это оружие. Такая очень не простая ситуация.  Очень хотелось бы, чтобы США, как главный донор в обороне Украины, были позитивны и более решительны

- заявил Зеленский. 

Дополнение

В сентябре Зеленский сообщал, что Украине нужно не только разрешение на применение дальнобойного оружия по объектам РФ, а и его фактическое получение. Он отметил, что этот вопрос зависит от США, Британии, Франции и Германии.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным.  Речь шла, в частности, и о возможности поражения военных объектов рф в оперативной и стратегической глубине. По словам Сырского, Британия прорабатывает собственные предложения в рамках практической реализации Плана Победы. 

США блокируют разрешение Британии на использование Storm Shadow Украиной по территории рф - The Times17 августа 2024, 11:00 • 67549 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
toni-radakinТони Радакин
shtormova-tinКрылатая ракета Storm Shadow
dzhordzhiya-meloniДжорджия Мелони
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина