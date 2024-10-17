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Були позитивні сигнали від деяких країн щодо далекобійної зброї - Зеленський

Київ • УНН

 • 14759 перегляди

Президент Зеленський повідомив про позитивні сигнали від деяких країн щодо далекобійної зброї. Він обговорив це питання з лідерами США, Британії, Німеччини, Франції та Італії, але зазначив, що хотів би більшої рішучості від США.

Були позитивні сигнали від деяких країн щодо далекобійної зброї - Зеленський

Від країн, з якими президент Володимир Зеленський говорив про далекобійну зброю та її застосування, були позитивні сигнали. Про це сказав Зеленський  на пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради. Він додав, що дуже хотілося б, щоб США були більш рішучі, передає УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що з деякими країнами обговорював деякі пункти Плану перемоги, зокрема, які стосується далекобійної зброї. 

Що стосується деяких членів серед наших союзників, я до цього почав комунікувати з ними деякі пункти Плану перемоги, тому що від їх волі залежить посилення нас деякими елементами, які в закритому додатку. В більшості своїй стосується далекобійної зброї, тому в мене були зустрічі з президентом Байденом, прем'єр-міністром Британії, канцлером Шольцом, президентом Макроном і прем'єр-міністеркою Італії Мелоні

- сказав Зеленський. 

Зеленський заявив, що були позитивні сигнали від деяких країн щодо далекобійної зброї. 

Серед тих країн, з якими я говорив про далекобійну зброю та про її застосування, були й позитивні сигнали. Але ми повинні розуміти, що ці країни хочуть союзу в середині між ними щодо надання можливості України застосовувати цю зброю. Така дуже не проста ситуація.  Дуже хотілося б, щоб США, як головний донор в обороні України, були позитивні й більш рішучими

- заявив Зеленський. 

Доповнення

У вересні Зеленський повідомляв, що Україні потрібен не лише дозвіл на застосування далекобійної зброї по об'єктах рф, а і її фактичне отримання. Він зазначив, що це питання залежить від США, Британії, Франції та Німеччини.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним.  Йшлось, зокрема і про можливості ураження військових об’єктів рф в оперативній та стратегічній глибині. За словами Сирського, Британія опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації Плану Перемоги. 

США блокують дозвіл Британії на використання Storm Shadow Україною по території рф – The Times17.08.24, 14:00 • 67806 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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