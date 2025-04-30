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Европе будет тяжело собрать хотя бы 25 тысяч военных для "сил сдерживания" в Украине - The Times

Киев • УНН

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Европейские армии недоукомплектованы и недофинансированы, что затрудняет создание сил сдерживания в Украине. Многие страны не готовы предоставить солдат.

Европе будет тяжело собрать хотя бы 25 тысяч военных для "сил сдерживания" в Украине - The Times

У Европы возникнут трудности с формированием 25-тысячного контингента военнослужащих для участия в "силах сдерживания" в Украине, это обусловлено тем, что ее армии недоукомплектованы и недофинансированы, сообщает The Times, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что глава штаба обороны Великобритании сэр Тони Радакин спросил своих коллег на континенте, могут ли они собрать 64-тысячный контингент для отправки в страну в случае заключения мирного соглашения.

Министры обороны со всей Европы ответили, что у них нет "никаких шансов" достичь такого количества, и что даже 25 000 военнослужащих были бы "толчком для совместных усилий", сообщил источник, знакомый с ходом дискуссий в Брюсселе.

Близкие союзники четко выразили свои сомнения британскому министру обороны Джону Хили, и отметили, что силы такого размера потребуют 256 тысяч военнослужащих на местах в течение двух лет, с учетом ротации.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила своим коллегам: "у россии 800 000 военнослужащих. Позвольте мне сказать вам, что если мы не можем собрать даже 64 000, это не выглядит слабо - это и есть слабость".

По сообщениям, Эстония и Финляндия были обеспокоены тем, что любое развертывание "размоет" их собственную оборону границ, а Польша, Испания и Италия четко дали понять, что они не предоставят ни одного солдата.

Дополнение

Ранее The Telegraph писал, что британские миротворцы, направленные в Украину, могут быть привлечены к ответственности по законодательству о правах человека.

Иностранные миротворцы в Украине: в Британии предупредили о риске судебных исков от рф относительно прав человека - The Telegraph28.04.25, 07:19 • 48828 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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