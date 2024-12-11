«дела не очень хорошие": глава МИД Латвии о войне России с НАТО
Киев • УНН
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Россия сейчас не способна атаковать НАТО из-за значительных потерь в Украине. Ежедневные потери России достигают 2000 военных, что существенно влияет на ее экономику.
Россия, вероятно, не вторгнется сейчас в страну НАТО. Она истощена из-за полномасштабной войны против Украины. Об этом в интервью Reuters заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает УНН.
Детали
Глава МИД Латвии оценивает дела России в Украине как "не очень хорошие". По ее словам из-за больших потерь на войне с Украиной россияне вряд ли в ближайшее время будут нападать на страны НАТО.
Вы спрашиваете, боюсь ли я, что россия вторгнется в страны НАТО? Нет, я не думаю, что россия пойдет на это, потому что это будет означать для россии гораздо больше трудностей, чем она уже имеет в Украине
Министр напомнила, что россия ежедневно теряет на войне против Украины более 2 тысяч солдат. А 600-700 тысяч убитых или тяжело раненых военных негативно влияют на экономику страны-агрессора.
У России дела идут не очень хорошо, в том числе и в экономическом плане, поэтому мы не имеем прямых военных угроз, но мы очень серьезно относимся к нашей обороне
Она также заверила, что Латвия будет работать с новой администрацией Дональда Трампа после его инаугурации. В частности, диалог будет с Марко Рубио, которого Трамп номинировал на должность государственного секретаря.
Напомним
Глава оборонного ведомства Великобритании, адмирал Тони Радакин говорит, что россия не хочет войны с НАТО и что Украина победит в войне, которая продолжается.