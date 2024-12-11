«дела не очень хорошие": глава МИД Латвии о войне России с НАТО

Россия, вероятно, не вторгнется сейчас в страну НАТО. Она истощена из-за полномасштабной войны против Украины. Об этом в интервью Reuters заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает УНН.

Детали

Глава МИД Латвии оценивает дела России в Украине как "не очень хорошие". По ее словам из-за больших потерь на войне с Украиной россияне вряд ли в ближайшее время будут нападать на страны НАТО.

Вы спрашиваете, боюсь ли я, что россия вторгнется в страны НАТО? Нет, я не думаю, что россия пойдет на это, потому что это будет означать для россии гораздо больше трудностей, чем она уже имеет в Украине - заявила Байба Браже.

Министр напомнила, что россия ежедневно теряет на войне против Украины более 2 тысяч солдат. А 600-700 тысяч убитых или тяжело раненых военных негативно влияют на экономику страны-агрессора.

У России дела идут не очень хорошо, в том числе и в экономическом плане, поэтому мы не имеем прямых военных угроз, но мы очень серьезно относимся к нашей обороне - добавила глава МИД Латвии.

Она также заверила, что Латвия будет работать с новой администрацией Дональда Трампа после его инаугурации. В частности, диалог будет с Марко Рубио, которого Трамп номинировал на должность государственного секретаря.

Напомним

Глава оборонного ведомства Великобритании, адмирал Тони Радакин говорит, что россия не хочет войны с НАТО и что Украина победит в войне, которая продолжается.