Британия продолжит военную поддержку Украины: что обсудили Сырский и Радакин
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Сырский встретился с начальником Штаба обороны Великобритании Радакиным. Великобритания подтвердила дальнейшую материально-техническую помощь и подготовку украинских военных.
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал Александр Сырский 22 ноября сообщил, что встретился с британской делегацией во главе с начальником Штаба обороны Вооружённых Сил Великобритании и Северной Ирландии адмиралом Тони Радакиным. По словам Сырского, Радакин подтвердил планы и в дальнейшем передавать Украине материально-техническую помощь, а также готовить украинских войсках. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам Сырского, он вместе с британской делегацией обсудили широкий спектр вопросов для усиления обороноспособности Украины. В частности, на встрече присутствовали командующие Воздушных и Военно-Морских сил ВС Украины.
Главком рассказал Радакину о ходе отражения российской агрессии против Украины и общую обстановку на линии фронта. Также обсудили вопросы развития военного сотрудничества, в частности, по направлению подготовки личного состава Сил обороны со стороны Британии, и рассказал о критических потребностях ВСУ в вооружении, военной технике и средствах поражения.
Тони Радакин подтвердил намерения Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии продолжать предоставление материально-технической помощи и готовить личный состав Сил обороны Украины в рамках тренировочных миссий
Сырский поблагодарил британцев за предоставление вооружения и военной техники, за уже оказанную помощь и ведущую роль британской стороны в консолидации международной поддержки Украины.
Дополнение
Министр иностранных дел Дэвид Лемми сегодня, 22 ноября, заявил, что Великобритания и Франция сделают «всё необходимое» для поддержки Украины и достижения прочного мира.
Напомним
Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что Великобритания и Франция разрешили Украине наносить удары вглубь территории России ракетами SCALP/Storm Shadow. Позже упоминания об этом решении убрали из материалов сайта.
После того, как появились сообщения, что Украина впервые применила британские ракеты Storm Shadow по России, министр обороны Украины Рустем Умеров отказался подтвердить или опровергнуть использование ракет во время пресс-конференции в среду, как и представитель Министерства обороны Великобритании на вопрос CNN.