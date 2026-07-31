СБУ подтвердила поражение авиазавода в Евпатории, порта тамань и НПЗ в волгограде
Киев • УНН
СБУ совместно с Силами обороны нанесла удары по авиазаводу в Евпатории, порту тамань и Волгоградскому НПЗ. Поражены ангары и производственный цех, зафиксирован пожар в порту.
Служба безопасности Украины подтвердила совместное с другими Силами обороны поражение авиазавода в Евпатории, инфраструктуры порта Тамань и Волгоградского НПЗ, пишет УНН.
Подробности
"Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны Украины нанесла очередные успешные удары по военной, логистической и нефтеперерабатывающей инфраструктуре россии. Эта спецоперация проведена во исполнение поставленных Президентом Украины Владимиром Зеленским задач по снижению военного потенциала государства-агрессора", - говорится в сообщении.
"Во временно оккупированной Евпатории были поражены два ангара для хранения авиационной техники и производственный цех Евпаторийского авиационного завода", - указали в СБУ.
Также, как сообщили в СБУ, "под удар попала инфраструктура порта Тамань, где зафиксирован масштабный пожар".
Кроме того, успешно поражен НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ мощностью около 15 млн тонн нефти в год
Как сообщал УНН, НПЗ в Волгограде поразили ударные дроны дроны FP-1.
Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо.
"Каждое пораженное предприятие ВПК рф, каждый горящий НПЗ или порт — это еще один шаг к истощению военной машины рф. Эти системные операции СБУ по урезанию военного потенциала врага будут продолжаться и впредь", - подчеркнули в спецслужбе.
Wildberries и НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в российском Волгограде поразили украинские БПЛА FP-1 – Fire Point31.07.26, 11:11 • 3757 просмотров