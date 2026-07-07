Трамп заявил, что ожидает визит Си Цзиньпина в США около 24 сентября

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает визит председателя Китая Си Цзиньпина в Соединенные Штаты примерно 24 сентября. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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По словам Трампа, возможный приезд китайского лидера стал одним из аргументов в пользу строительства нового большого бального зала в Белом доме.

Например, президент Си приезжает сюда... ближе к концу 24 сентября, я думаю. Нам нужен большой бальный зал, мы могли бы вместить тысячи людей, чтобы его увидеть. Все хотят его увидеть - сказал Трамп.

Визит может совпасть с Генассамблеей ООН

Вероятная дата визита совпадает с проведением сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сам Трамп должен выступить перед Генассамблеей 22 сентября и традиционно проводит в этот период встречи с мировыми лидерами.

Bloomberg отмечает, что ранее Трамп уже говорил о намерении принять Си Цзиньпина в сентябре, однако впервые назвал ориентировочную дату. Несмотря на определенный прогресс в отношениях между Вашингтоном и Пекином, стороны все еще имеют разногласия по вопросам торговли, Тайваня и ситуации на Ближнем Востоке.

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