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Трамп заявил, что ожидает визит Си Цзиньпина в США около 24 сентября

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает визит председателя Китая Си Цзиньпина примерно 24 сентября. Визит может совпасть с Генассамблеей ООН.

Трамп заявил, что ожидает визит Си Цзиньпина в США около 24 сентября

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает визит председателя Китая Си Цзиньпина в Соединенные Штаты примерно 24 сентября. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, возможный приезд китайского лидера стал одним из аргументов в пользу строительства нового большого бального зала в Белом доме.

Например, президент Си приезжает сюда... ближе к концу 24 сентября, я думаю. Нам нужен большой бальный зал, мы могли бы вместить тысячи людей, чтобы его увидеть. Все хотят его увидеть

- сказал Трамп.

Визит может совпасть с Генассамблеей ООН

Вероятная дата визита совпадает с проведением сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сам Трамп должен выступить перед Генассамблеей 22 сентября и традиционно проводит в этот период встречи с мировыми лидерами.

Bloomberg отмечает, что ранее Трамп уже говорил о намерении принять Си Цзиньпина в сентябре, однако впервые назвал ориентировочную дату. Несмотря на определенный прогресс в отношениях между Вашингтоном и Пекином, стороны все еще имеют разногласия по вопросам торговли, Тайваня и ситуации на Ближнем Востоке.

Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за нейтралитет в войне с Ираном18.06.26, 00:37 • 4008 просмотров

Степан Гафтко

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