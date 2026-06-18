Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за нейтралитет в войне с Ираном
Киев • УНН
Трамп поблагодарил лидеров Китая и РФ за нейтралитет во время войны с Ираном. Заявление было сделано на саммите G7 после заключения соглашения о прекращении огня.
Трамп поблагодарил Си Цзиньпина и путина за нейтральную позицию во время войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путина за нейтральную позицию во время войны с Ираном. Об этом он заявил после заключения соглашения о прекращении огня, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Я просто хочу поблагодарить их, потому что они сделали это (ситуацию вокруг конфликта в Иране — ред.) намного лучше
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По словам президента США, он ценит то, что Китай и россия не вмешивались в конфликт и не препятствовали американским усилиям, направленным на сдерживание ядерных амбиций Тегерана.
Оценка роли Китая и россии
Я хочу поблагодарить Китай, президента Си. Я был с ним, и он оставался нейтральным, полностью нейтральным, и я это ценю
Также он поблагодарил путина, отметив, что российский лидер «был очень нейтральным».
Они могли бы сделать нам гораздо сложнее
Критика союзников
Заявления Трампа контрастируют с его оценками действий отдельных союзников США. По данным Reuters, ранее он критиковал партнеров от Японии до европейских стран за недостаточное участие в военной операции и последующих мерах по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
В то же время москва и Пекин сохраняют тесные отношения с Тегераном. россия ранее заявляла, что война может спровоцировать новую гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке.
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