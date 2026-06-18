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Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за нейтралитет в войне с Ираном

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Трамп поблагодарил лидеров Китая и РФ за нейтралитет во время войны с Ираном. Заявление было сделано на саммите G7 после заключения соглашения о прекращении огня.

Трамп поблагодарил Путина и Си Цзиньпина за нейтралитет в войне с Ираном

Трамп поблагодарил Си Цзиньпина и путина за нейтральную позицию во время войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путина за нейтральную позицию во время войны с Ираном. Об этом он заявил после заключения соглашения о прекращении огня, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Я просто хочу поблагодарить их, потому что они сделали это (ситуацию вокруг конфликта в Иране — ред.) намного лучше

— сказал Трамп во время пресс-конференции на полях саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене.

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По словам президента США, он ценит то, что Китай и россия не вмешивались в конфликт и не препятствовали американским усилиям, направленным на сдерживание ядерных амбиций Тегерана.

Оценка роли Китая и россии

Я хочу поблагодарить Китай, президента Си. Я был с ним, и он оставался нейтральным, полностью нейтральным, и я это ценю

— заявил Трамп.

Также он поблагодарил путина, отметив, что российский лидер «был очень нейтральным».

Они могли бы сделать нам гораздо сложнее

— добавил американский президент.

Критика союзников

Заявления Трампа контрастируют с его оценками действий отдельных союзников США. По данным Reuters, ранее он критиковал партнеров от Японии до европейских стран за недостаточное участие в военной операции и последующих мерах по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

В то же время москва и Пекин сохраняют тесные отношения с Тегераном. россия ранее заявляла, что война может спровоцировать новую гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке.

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Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
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Владимир Путин
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Си Цзиньпин
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