В Иране заявили, что Трамп и Пезешкиан могут лично подписать соглашение
Киев • УНН
МИД Ирана рассматривает возможность личной встречи Трампа и Пезешкиана для подписания соглашения. Церемония запланирована на пятницу в Швейцарии.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент США Дональд Трамп могут лично подписать меморандум о соглашении. Об этом сообщило министерство иностранных дел Ирана, передает УНН.
"Эта идея предложена и все еще находится на рассмотрении", — заявил пресс-секретарь Эсмаил Багаи в заявлении, переданном иранским полуофициальным информационным агентством Tasnim.
Багаи добавил, что "планы Ирана не изменились" относительно участия в официальной церемонии подписания в пятницу в Швейцарии.
США могли бомбить Иран еще два года, но Тегеран принял разумное решение — Трамп17.06.26, 19:55 • 1882 просмотра