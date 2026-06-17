В Иране заявили, что Трамп и Пезешкиан могут лично подписать соглашение

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент США Дональд Трамп могут лично подписать меморандум о соглашении. Об этом сообщило министерство иностранных дел Ирана, передает УНН.

"Эта идея предложена и все еще находится на рассмотрении", — заявил пресс-секретарь Эсмаил Багаи в заявлении, переданном иранским полуофициальным информационным агентством Tasnim.

Багаи добавил, что "планы Ирана не изменились" относительно участия в официальной церемонии подписания в пятницу в Швейцарии.

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