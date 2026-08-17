Украинские БПЛА Vector смогут видеть россиян сквозь туман и облака благодаря новому радару
Киев • УНН
Беспилотники Vector и Reliant от Quantum Systems оснастили новым SAR-радаром, который позволяет вести разведку в дождь, туман и темноте. Неизвестно, будут ли поставлять эти дроны Украине, но компания имеет мощности в стране.
Разведывательные беспилотники Vector и Reliant немецкой компании Quantum Systems получили новый радар с синтезированной апертурой SAR, который позволяет вести разведку в сложных погодных условиях и в темноте. Об этом сообщает Defence Express, пишет УНН.
Детали
Новый радар интегрируют в специальный носовой обтекатель, который при необходимости можно заменить на стандартную полезную нагрузку. В Quantum Systems подтвердили интеграцию системы на дроны Vector и Reliant.
Благодаря SAR-радару беспилотники смогут проводить разведку во время дождя, тумана и высокой облачности, а также в полной темноте. Это расширяет возможности аппаратов по сравнению с системами, которые зависят от оптического наблюдения.
Получат ли новый Vector украинские военные
В настоящее время неизвестно, будут ли поставлять Украине дроны Vector с новым радаром. Также не определено, будет ли Бундесвер сначала использовать их для испытаний или сразу для выполнения оперативных задач.
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В то же время Quantum Systems тесно сотрудничает с Украиной, имеет здесь производственные мощности и исследовательский центр. Поэтому новое оборудование потенциально может пройти испытания в украинских условиях, как это ранее происходило с самими дронами Vector.
При этом остается неизвестным, как установка SAR-радара повлияет на тактико-технические характеристики беспилотника, в частности на продолжительность его полета.
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