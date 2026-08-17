Українські БПЛА Vector зможуть бачити росіян крізь туман і хмари завдяки новому радару

Розвідувальні безпілотники Vector та Reliant німецької компанії Quantum Systems отримали новий радар із синтезованою апертурою SAR, який дозволяє вести розвідку за складних погодних умов та в темряві. Про це повідомляє Defence Express, пише УНН.

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Новий радар інтегрують у спеціальний носовий обтічник, який за потреби можна замінити на стандартне корисне навантаження. У Quantum Systems підтвердили інтеграцію системи на дрони Vector і Reliant.

Завдяки SAR-радару безпілотники зможуть проводити розвідку під час дощу, туману та високої хмарності, а також у повній темряві. Це розширює можливості апаратів порівняно із системами, які залежать від оптичного спостереження.

Чи отримають новий Vector українські військові

Наразі невідомо, чи постачатимуть Україні дрони Vector із новим радаром. Також не визначено, чи використовуватиме їх спочатку Бундесвер для тестування, чи одразу для оперативних завдань.

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Водночас Quantum Systems тісно співпрацює з Україною, має тут виробничі потужності та дослідницький центр. Тому нове обладнання потенційно може пройти випробування в українських умовах, як це раніше відбувалося з самими дронами Vector.

При цьому залишається невідомим, як встановлення SAR-радара вплине на тактико-технічні характеристики безпілотника, зокрема на тривалість його польоту.

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