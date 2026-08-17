Россия украла у Украины идею маркетплейса для дронов и вооружения

Россия перевела в полномасштабный режим работы собственный маркетплейс "Рой.Маркет" для обеспечения боевых подразделений дронами, средствами связи, РЭБ и другим оборудованием, фактически повторив украинский опыт. Об этом сообщает Defence Express, пишет УНН.

Детали

Российский "Центр беспилотных систем и технологий", разработавший платформу, заявляет, что она успешно прошла пилотный этап и пользуется реальным спросом. Теперь производители товаров двойного назначения смогут самостоятельно размещать продукцию, устанавливать цены, управлять остатками и обрабатывать заказы.

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По принципу работы "Рой.Маркет" повторяет украинские Brave1 Market и DOT-Chain Defence. Через эти платформы украинские военные могут заказывать вооружение и технику, доказавшие свою эффективность непосредственно на фронте.

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Россияне также пытаются изменить логистическую модель, чтобы снизить риск уничтожения товаров украинскими ударами. Вместо крупных централизованных складов продукцию планируют оставлять у продавцов или размещать на уже имеющихся логистических объектах.

Однако такая схема не защищает от дальнобойных ударов ВСУ, если товары будут храниться на известных логистических объектах.

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В то же время появление такого маркетплейса может помочь российской армии быстрее находить и закупать эффективные образцы вооружения. Платформа также позволит собирать данные об использовании различных систем и определять наиболее результативные решения.

По данным российской стороны, "Центр беспилотных систем и технологий" объединяет более 500 разработчиков беспилотников, средств связи и наземных роботизированных комплексов. Украинский подход к закупке военных технологий через специализированные маркетплейсы ранее также начали перенимать США, Франция и Нидерланды.

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