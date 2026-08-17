росія вкрала в України ідею маркетплейсу для дронів і озброєння

росія перевела у повномасштабний режим роботи власний маркетплейс "Рой.Маркет" для забезпечення бойових підрозділів дронами, засобами зв'язку, РЕБ та іншим обладнанням, фактично повторивши український досвід. Про це повідомляє Defence Express, пише УНН.

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російський "Центр безпілотних систем і технологій", який розробив платформу, заявляє, що вона успішно пройшла пілотний етап і має реальний попит. Тепер виробники товарів подвійного призначення зможуть самостійно розміщувати продукцію, встановлювати ціни, керувати залишками та обробляти замовлення.

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За принципом роботи "Рой.Маркет" повторює українські Brave1 Market та DOT-Chain Defence. Через ці платформи українські військові можуть замовляти озброєння та техніку, які довели свою ефективність безпосередньо на фронті.

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росіяни також намагаються змінити логістичну модель, щоб зменшити ризик знищення товарів українськими ударами. Замість великих централізованих складів продукцію планують залишати у продавців або розміщувати на вже наявних логістичних об'єктах.

Однак така схема не захищає від далекобійних ударів ЗСУ, якщо товари зберігатимуться на відомих логістичних об'єктах.

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Водночас поява такого маркетплейсу може допомогти російській армії швидше знаходити та закуповувати ефективні зразки озброєння. Платформа також дозволить збирати дані про використання різних систем і визначати найбільш результативні рішення.

За даними російської сторони, "Центр безпілотних систем і технологій" об'єднує понад 500 розробників безпілотників, засобів зв'язку та наземних роботизованих комплексів. Український підхід до закупівлі військових технологій через спеціалізовані маркетплейси раніше також почали переймати США, Франція та Нідерланди.

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