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росія вкрала в України ідею маркетплейсу для дронів і озброєння

Київ • УНН

 • 84 перегляди

рф перевела у повномасштабний режим маркетплейс "Рой.Маркет", скопіювавши українські платформи Brave1 Market та DOT-Chain Defence. Платформа дозволяє виробникам розміщувати товари подвійного призначення, але не захищає від ударів ЗСУ.

росія вкрала в України ідею маркетплейсу для дронів і озброєння

росія перевела у повномасштабний режим роботи власний маркетплейс "Рой.Маркет" для забезпечення бойових підрозділів дронами, засобами зв'язку, РЕБ та іншим обладнанням, фактично повторивши український досвід. Про це повідомляє Defence Express, пише УНН.

Деталі

російський "Центр безпілотних систем і технологій", який розробив платформу, заявляє, що вона успішно пройшла пілотний етап і має реальний попит. Тепер виробники товарів подвійного призначення зможуть самостійно розміщувати продукцію, встановлювати ціни, керувати залишками та обробляти замовлення.

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За принципом роботи "Рой.Маркет" повторює українські Brave1 Market та DOT-Chain Defence. Через ці платформи українські військові можуть замовляти озброєння та техніку, які довели свою ефективність безпосередньо на фронті.

росія адаптує український досвід під війну

росіяни також намагаються змінити логістичну модель, щоб зменшити ризик знищення товарів українськими ударами. Замість великих централізованих складів продукцію планують залишати у продавців або розміщувати на вже наявних логістичних об'єктах.

Однак така схема не захищає від далекобійних ударів ЗСУ, якщо товари зберігатимуться на відомих логістичних об'єктах.

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Водночас поява такого маркетплейсу може допомогти російській армії швидше знаходити та закуповувати ефективні зразки озброєння. Платформа також дозволить збирати дані про використання різних систем і визначати найбільш результативні рішення.

За даними російської сторони, "Центр безпілотних систем і технологій" об'єднує понад 500 розробників безпілотників, засобів зв'язку та наземних роботизованих комплексів. Український підхід до закупівлі військових технологій через спеціалізовані маркетплейси раніше також почали переймати США, Франція та Нідерланди.

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Степан Гафтко

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