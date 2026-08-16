Ще один склад Wildberries та логістичний комплекс у московській області опинилися під ударом - ЗМІ

$44.7051.55
ukenru
14:39 • 712 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?
Ексклюзив
12:57 • 13870 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
12:10 • 14212 перегляди
Зеленський не вніс подання на міністрів оборони та закордонних справ - нардеп
10:48 • 18154 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу, що виробляє паливо для “Смерчей” та “Торнадо”
Ексклюзив
10:08 • 16445 перегляди
Коридор затемнень набирає сили: чому 20–23 серпня можуть стати поворотними днями
Ексклюзив
08:57 • 17080 перегляди
Адаптація першачків до школи: дитячий психолог пояснила, як боротись із труднощами
16 серпня, 08:13 • 16771 перегляди
Ракетний удар рф по "АрселорМіттал Кривий Ріг" - двоє загиблих, 13 поранених
16 серпня, 06:26 • 20501 перегляди
ЄС продовжив санкції проти Ірану - до них приєдналась Україна
16 серпня, 04:31 • 18108 перегляди
Ще один склад Wildberries та логістичний комплекс у московській області опинилися під ударом - ЗМІVideo
16 серпня, 02:02 • 29608 перегляди
Нічна атака на Кривий Ріг: одна людина загинула, шестеро поранені
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+30°
3.9м/с
28%
747мм
Популярнi новини
За добу окупантів поменшало на півтори тисячі осіб - Генштаб16 серпня, 04:44 • 7566 перегляди
росія використовує ШІ для зображення "успіхів" на фронті - ISW16 серпня, 05:03 • 10447 перегляди
рф атакувала Київ, Кременчук та Кривий Ріг ракетами та 106 дронами - Повітряні силиPhoto16 серпня, 05:21 • 12871 перегляди
За добу на фронті сталось 212 боєзіткнень, рф скинула 312 КАБів - Генштаб16 серпня, 05:39 • 5478 перегляди
Кількість постраждалих у Києві після нічної атаки рф зросла до трьох людей - ДСНСPhotoVideo16 серпня, 06:03 • 12379 перегляди
Публікації
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?14:39 • 696 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
12:57 • 13859 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
15 серпня, 14:03 • 85088 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення 15 серпня, 09:31 • 68082 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна15 серпня, 07:20 • 61518 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Олег Кіпер
Володимир Зеленський
Вадим Філашкін
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Кривий Ріг
Донецька область
Крим
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 43944 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 80693 перегляди
Тревіс Келсі розповів деталі весілля з Тейлор Свіфт і назвав його найкращою ніччю життяPhoto12 серпня, 22:15 • 76279 перегляди
Ріанна показала рідкісні фото з усіма трьома дітьми на БарбадосіPhoto12 серпня, 07:57 • 93131 перегляди
Кріштіану Роналду одружився з Джорджиною Родрігес після 10 років стосунківPhoto11 серпня, 20:18 • 86616 перегляди
Актуальне
P-800 Oniks
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Ракетна система С-400
Х-59

Ще один склад Wildberries та логістичний комплекс у московській області опинилися під ударом - ЗМІ

Київ • УНН

 • 18108 перегляди

У московській області рф під ударом опинився склад Wildberries у Коледіно та логістичний комплекс "Північне Домодєдово". Влада рф наразі не відреагувала на повідомлення про атаку.

Ще один склад Wildberries та логістичний комплекс у московській області опинилися під ударом - ЗМІ

У московській області рф під ударом опинився склад Wildberries. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

За даними OSINT-спільнот, на московщині спалахнули одразу три пожежі.

Горять склад Wildberries у Коледіно та мультимодальний логістичний комплекс "Північне Домодєдово"

- розповідають місцеві.

Додамо, що влада рф наразі не відреагувала на повідомлення про атаку.

Нагадаємо

В ніч на неділю, 16 серпня, безпілотники атакували найбільший логістичний склад Wildberries у Коледіно.

На складах Wildberries згоріло товарів на суму, що дорівнює річному бюджету великого регіону рф - аналітики12.08.26, 17:24 • 15301 перегляд

Вадим Хлюдзинський

СвітПодії
Вибухи