Ще один склад Wildberries та логістичний комплекс у московській області опинилися під ударом - ЗМІ
Київ • УНН
У московській області рф під ударом опинився склад Wildberries у Коледіно та логістичний комплекс "Північне Домодєдово". Влада рф наразі не відреагувала на повідомлення про атаку.
У московській області рф під ударом опинився склад Wildberries. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
За даними OSINT-спільнот, на московщині спалахнули одразу три пожежі.
Горять склад Wildberries у Коледіно та мультимодальний логістичний комплекс "Північне Домодєдово"
Додамо, що влада рф наразі не відреагувала на повідомлення про атаку.
Нагадаємо
В ніч на неділю, 16 серпня, безпілотники атакували найбільший логістичний склад Wildberries у Коледіно.
На складах Wildberries згоріло товарів на суму, що дорівнює річному бюджету великого регіону рф - аналітики12.08.26, 17:24 • 15301 перегляд