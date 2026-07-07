Украина стремится активизировать контакты с Китаем на высшем уровне – Сибига
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига получил приглашение посетить Китай. Он призвал КНР поддержать прекращение огня.
Украина заинтересована в активизации двусторонних контактов с Китаем, в частности на высшем уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.
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Сибига сообщил, что получил приглашение от китайского министра Ван И совершить визит в Китай. В настоящее время прорабатываются возможные даты визита.
В ходе переговоров с министром Ван И я призвал КНР поддержать прекращение огня, поскольку это соответствует принципам Китая относительно завершения этой войны. Мы приветствуем готовность Китая играть более активную роль в достижении мира
Китай "настойчиво" призвал россию и Украину возобновить переговоры30.06.26, 12:37 • 25510 просмотров