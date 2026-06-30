Китай "настойчиво" призвал россию и Украину возобновить переговоры

$44.850.0151.170.04
ukenru
08:14 • 5774 просмотра
Спецоперация "Бюджет": за две недели установлено 1,2 млрд грн ущерба государству, больше всего в топливно-энергетическом комплексеVideo
07:42 • 13963 просмотра
Графики отключений света на фоне жары будут с 17:00 до 22:00 - Минэнерго
06:33 • 15356 просмотра
Более 43 000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести после землетрясений в ВенесуэлеVideo
30 июня, 03:55 • 18649 просмотра
Один из самых богатых людей Китая приговорен в США к 30 годам тюрьмы за мошенничество на $1 млрд
29 июня, 19:46 • 24155 просмотра
ЕС вводит таможенный сбор на небольшие посылки из-за дешёвого импорта из Китая
Эксклюзив
29 июня, 14:02 • 31726 просмотра
путин окончательно оторвался от реальности - эксперт о "10 км до Сум", смерти "Духа Анкориджа" и "бензиновой катастрофе"
29 июня, 12:01 • 67493 просмотра
“Show must go on” или группа поддержки "по вызову" – куда делась массовка врача Odrex, которого судят за медицинскую халатность?Photo
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 81853 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
29 июня, 10:19 • 76989 просмотра
Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 годуPhoto
29 июня, 10:16 • 77221 просмотра
Как назначают Генерального прокурора в странах ЕС и почему универсальной процедуры не существует?Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+31°
4.4м/с
47%
749мм
Популярные новости
В Германии мужчина, споривший об опеке над дочерью, застрелил шесть человек в центре для матерей и детей30 июня, 01:17 • 16833 просмотра
Режиссера "47 ронинов" приговорили к 2,5 годам тюремного заключения за мошенничество с Netflix на 11 млн долларов30 июня, 01:39 • 9622 просмотра
Украинский ЗРК "Риф" с ракетой РК-10 впервые показали в работеPhoto30 июня, 01:58 • 6910 просмотра
За сутки Россия потеряла 1350 военных, 71 артсистему и почти 2 тысячи дронов - ГенштабPhoto30 июня, 03:38 • 13858 просмотра
Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформитьPhoto06:24 • 17617 просмотра
публикации
Кто имеет право на субсидию в Украине и как ее оформитьPhoto06:24 • 17624 просмотра
Где в Украине дороже и дешевле всего купить жилье - сколько стоят квартиры в разных городах29 июня, 12:27 • 38745 просмотра
От испытаний до массового производства: когда украинские баллистические ракеты смогут ударить по России
Эксклюзив
29 июня, 11:43 • 81853 просмотра
Средняя зарплата в Украине: как изменились доходы в 2026 годуPhoto29 июня, 10:19 • 76989 просмотра
Как назначают Генерального прокурора в странах ЕС и почему универсальной процедуры не существует?Photo29 июня, 10:16 • 77221 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Марокко
Нидерланды
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video07:59 • 4950 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 56594 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 72764 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 83702 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 120316 просмотра
Актуальное
Сериал
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

Китай "настойчиво" призвал россию и Украину возобновить переговоры

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Заместитель постоянного представителя Китая в ООН Сунь Лей призвал москву и Киев к переговорам для прекращения войны. Пекин придерживается объективной позиции и способствует мирному урегулированию.

Китай "настойчиво" призвал россию и Украину возобновить переговоры

Официальный Пекин "настойчиво" призывает москву и Киев возобновить переговоры о прекращении войны. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая в Организации Объединенных Наций Сунь Лэй, передает УНН.

Детали

Представитель Китая также отметил, что военный конфликт все сильнее затрагивает гражданское население.

Настойчиво призываем как можно скорее положить конец конфликту. Настойчиво призываем также возобновить переговоры, проявить реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы устранить первопричины этого конфликта путем полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН

- говорится в заявлении дипломата.

Он добавил, что Китай придерживается "объективной и беспристрастной" позиции в отношении российско-украинской войны, поддерживает контакты со всеми сторонами и "неустанно" способствует мирным переговорам.

Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога23.06.2026, 15:51 • 107200 просмотров

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира