Китай "настойчиво" призвал россию и Украину возобновить переговоры

Официальный Пекин "настойчиво" призывает москву и Киев возобновить переговоры о прекращении войны. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая в Организации Объединенных Наций Сунь Лэй, передает УНН.

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Представитель Китая также отметил, что военный конфликт все сильнее затрагивает гражданское население.

Настойчиво призываем как можно скорее положить конец конфликту. Настойчиво призываем также возобновить переговоры, проявить реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы устранить первопричины этого конфликта путем полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН - говорится в заявлении дипломата.

Он добавил, что Китай придерживается "объективной и беспристрастной" позиции в отношении российско-украинской войны, поддерживает контакты со всеми сторонами и "неустанно" способствует мирным переговорам.

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