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Пентагон включил Alibaba, Baidu и BYD в список компаний, связанных с армией Китая

Киев • УНН

 • 576 просмотра

США внесли Alibaba, Baidu и BYD в список компаний, связанных с армией КНР. Решение усиливает контроль над техгигантами и их инвесторами.

Пентагон включил Alibaba, Baidu и BYD в список компаний, связанных с армией Китая

Министерство обороны США обновило перечень китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, сотрудничают с военными структурами КНР. В список впервые попали интернет-гиганты Alibaba и Baidu, а также производитель электромобилей BYD. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Обновленный перечень значительно расширяет круг китайских технологических компаний, находящихся под пристальным вниманием США. Хотя внесение в список не означает автоматического введения санкций, такой статус часто приводит к усилению контроля со стороны американских регуляторов, инвесторов и законодателей. Также в список включили производителей микросхем CXMT и YMTC, фармацевтическую компанию Wuxi AppTec, автопроизводителя Nio, производителя сетевого оборудования TP-Link и робототехническую компанию Unitree Robotics.

Си Цзиньпин прибыл в КНДР с редким визитом и объявил о "непобедимой дружбе"08.06.26, 10:17 • 4584 просмотра

В Пентагоне обнародовали обновление через месяц после встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Аналитики считают, что решение демонстрирует намерение Вашингтона продолжать экономическое и технологическое давление на Пекин, несмотря на попытки стабилизировать отношения между странами.

Реакция Китая

Посольство Китая в Вашингтоне раскритиковало действия США, назвав их злоупотреблением механизмами национальной безопасности.

США должны прекратить свою неправильную практику и создать справедливую и недискриминационную среду для китайских компаний

– заявили в дипломатическом представительстве.

В свою очередь Alibaba и Baidu отвергли обвинения в связях с китайскими военными и заявили о намерении добиваться исключения из списка. Председатель специального комитета Палаты представителей США по вопросам Китая Джон Муленар назвал новые обозначения предупреждением для американского бизнеса и потребителей, призывав минимизировать зависимость от компаний, которые, по его словам, сотрудничают с армией КНР.

Пентагон повысил уровень угрозы из-за шпионажа Израиля за чиновниками США - NBC News06.06.26, 18:56 • 64605 просмотров

Степан Гафтко

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