Трамп подписал указ о досрочном доступе правительства США к новым моделям ИИ
Киев • УНН
Трамп подписал указ о доступе правительства к моделям ИИ за 30 дней до их релиза. Причиной стали риски новой системы Mythos от компании Anthropic.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий администрации получать доступ к самым мощным моделям искусственного интеллекта еще до их публичного запуска. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Согласно документу, компании-разработчики, в частности OpenAI, Google и Anthropic, смогут добровольно предоставлять правительству США доступ к своим новейшим моделям искусственного интеллекта за 30 дней до официального выпуска. Как отмечается, это компромиссное решение: ранее Трамп настаивал на 90-дневном сроке, в то время как технологические компании предлагали лишь 14 дней.
Причиной стала новая модель Anthropic
По данным AFP, решение было принято на фоне обеспокоенности вокруг модели Mythos от компании Anthropic. Компания отказалась выпускать ее в открытый доступ, заявив, что система способна выявлять уязвимости в компьютерных сетях банков, государственных учреждений и медицинских учреждений.
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В то же время профессор кибербезопасности Университета Ювяскюля Маркус Миеттинен ранее предполагал, что компания может преувеличивать потенциальные риски новой модели. Представители технологической отрасли также выражают обеспокоенность, что новые требования могут замедлить развитие искусственного интеллекта в США на фоне конкуренции с Китаем.
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