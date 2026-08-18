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Сі Цзіньпін може пропустити засідання Генасамблеї ООН, натомість зустрінеться з Трампом

Київ • УНН

 • 3934 перегляди

Лідер Китаю, ймовірно, не відвідає Нью-Йорк для участі в Генасамблеї ООН у вересні, але зустрінеться з Трампом 24 вересня. Джерела повідомляють, що він проведе у США три дні, а МЗС Китаю не коментує цю інформацію.

Сі Цзіньпін може пропустити засідання Генасамблеї ООН, натомість зустрінеться з Трампом

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, ймовірно, не відвідає Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН під час запланованої поїздки до США у вересні, де він має зустрітися з президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Politico, пише УНН.

Деталі

За даними Politico, Сі планує провести у США три дні та зустрітися з Трампом 24 вересня. Видання посилається на чотирьох людей, обізнаних із планами китайського лідера.

Раніше припускали, що Сі може взяти участь у заходах Генасамблеї ООН у Нью-Йорку в межах своєї поїздки до США. Водночас, за інформацією джерел, він не планує зупинятися в Нью-Йорку для виступу на засіданні ООН.

Міністерство закордонних справ Китаю наразі не надало коментаря щодо цієї інформації.

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Очікується, що головною подією візиту стане зустріч Сі з Трампом. Американський президент запросив китайського лідера відвідати США під час свого візиту до Пекіна у травні.

Під час весняної зустрічі сторони намагалися стабілізувати відносини, які погіршилися через торговельні суперечки, питання технологій та Тайваню. Хоча важливих угод тоді не уклали, Сі назвав зустріч "історичною" для двосторонніх відносин.

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Степан Гафтко

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