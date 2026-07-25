Украина осудила нарушение российским дроном воздушного пространства Румынии – Сибига
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига осудил нарушение российским беспилотником воздушного пространства Румынии. Он призвал усилить давление на россию из-за пренебрежения к международному праву.
Украина осуждает нарушение российским беспилотником воздушного пространства Румынии, которая является членом Европейского Союза и союзником по НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает МИД, пишет УНН.
Детали
Осуждаем нарушение российским беспилотником воздушного пространства Румынии – суверенной территории государства-члена ЕС и союзника по НАТО
Украина призвала усилить давление на россию
По словам главы МИД, инцидент является очередным свидетельством пренебрежения кремля к международному праву, государственному суверенитету и безопасности Европы.
Сибига подчеркнул, что россия систематически проверяет решимость Запада и готовит почву для дальнейшей гибридной агрессии, а слабая реакция лишь поощряет Москву к новой эскалации.
Ответ должен соответствовать масштабу угрозы. Украине и Европе нужен комплексный пакет сдерживания: более сильные санкции, максимальное давление на россию и совместные усилия для защиты европейского неба от российского террора
Он также подчеркнул, что самым быстрым способом укрепления безопасности Европы является лишение россии возможности продолжать террор против Украины.
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