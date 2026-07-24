рф делает с Черным морем и продбезопасностью то же самое, что Иран сделал с Ормузским проливом - Сибига

россия делает с Черным морем и продовольственной безопасностью то же самое, что Иран сделал с Ормузским проливом и энергетической безопасностью. Так глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал угрозы России для мировой продовольственной безопасности, передает УНН.

Эскалация российского террора против гражданских грузовых судов в Черном море несет серьезную угрозу глобальной продовольственной безопасности. Если Москва не прекратит свои удары, шоковый рост цен на продовольствие ударит по наиболее уязвимым категориям населения, особенно в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке

Усиленные атаки рф в Черном море нарушают экспорт зерна - Сибига

По словам главы МИД Украины, "нам нужна глобальная солидарность и мощные голоса стран этих регионов, чтобы обратиться к Путину и потребовать немедленного прекращения атак на свободу судоходства в Черном море".

россия делает с Черным морем и продовольственной безопасностью то же самое, что Иран сделал с Ормузским проливом и энергетической безопасностью. Не молчите! Действуйте сейчас, чтобы остановить российский террор, превращение продовольствия в оружие и использование голода как инструмента войны