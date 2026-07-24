рф делает с Черным морем и продбезопасностью то же самое, что Иран сделал с Ормузским проливом - Сибига
Киев • УНН
Глава МИД Украины заявил, что российские атаки на гражданские суда угрожают глобальной продовольственной безопасности. Он призвал мир к солидарности и прекращению террора.
россия делает с Черным морем и продовольственной безопасностью то же самое, что Иран сделал с Ормузским проливом и энергетической безопасностью. Так глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал угрозы России для мировой продовольственной безопасности, передает УНН.
Эскалация российского террора против гражданских грузовых судов в Черном море несет серьезную угрозу глобальной продовольственной безопасности. Если Москва не прекратит свои удары, шоковый рост цен на продовольствие ударит по наиболее уязвимым категориям населения, особенно в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке
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По словам главы МИД Украины, "нам нужна глобальная солидарность и мощные голоса стран этих регионов, чтобы обратиться к Путину и потребовать немедленного прекращения атак на свободу судоходства в Черном море".
россия делает с Черным морем и продовольственной безопасностью то же самое, что Иран сделал с Ормузским проливом и энергетической безопасностью. Не молчите! Действуйте сейчас, чтобы остановить российский террор, превращение продовольствия в оружие и использование голода как инструмента войны
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