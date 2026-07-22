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Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за атак рф на судоходство в Черном море

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Украина обратилась с запросом о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН 27 июля из-за атак рф на гражданские суда в Черном море. И.о. министра иностранных дел Андрей Сибига заявил, что россия держит глобальную продовольственную безопасность в заложниках.

Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за атак рф на судоходство в Черном море

Украина обратилась с запросом о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН 27 июля в ответ на атаки России на свободу судоходства в Черном море. Об этом сообщил и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

По словам Сибиги, Россия держит глобальную продовольственную безопасность в заложниках. Только за последние несколько дней Россия атаковала как минимум три гражданских грузовых судна. Десятки членов экипажей погибли или получили ранения.

Сегодня через украинский морской коридор в Черном море не прошло ни одно судно – именно в разгар сезона сбора урожая. Это сознательный акт экономического и гуманитарного террора. Так же, как Иран атаковал энергетические маршруты в Ормузском проливе, Россия сейчас атакует глобальные продовольственные рынки в Черном море. Если этот террор продолжится, миллионы семей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке могут столкнуться с ростом цен на продовольствие и голодом 

- подчеркнул дипломат.

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Сибига заявил, что Украина обратилась с запросом о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН 27 июля.

Призываем все государства, особенно те, которых это непосредственно касается, немедленно потребовать от России прекратить атаки на свободу судоходства в Черном море. Ни одна страна не имеет права морить мир голодом. Глобальное давление способно остановить российский террор 

– резюмировал глава МИД Украины.

рф умышленно использует свободу судоходства как военную цель - МИД об атаке на судно GOLDEN LEO19.07.26, 22:35 • 3561 просмотр

Антонина Туманова

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