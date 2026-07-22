Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за атак рф на судоходство в Черном море

Украина обратилась с запросом о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН 27 июля в ответ на атаки России на свободу судоходства в Черном море. Об этом сообщил и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

По словам Сибиги, Россия держит глобальную продовольственную безопасность в заложниках. Только за последние несколько дней Россия атаковала как минимум три гражданских грузовых судна. Десятки членов экипажей погибли или получили ранения.

Сегодня через украинский морской коридор в Черном море не прошло ни одно судно – именно в разгар сезона сбора урожая. Это сознательный акт экономического и гуманитарного террора. Так же, как Иран атаковал энергетические маршруты в Ормузском проливе, Россия сейчас атакует глобальные продовольственные рынки в Черном море. Если этот террор продолжится, миллионы семей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке могут столкнуться с ростом цен на продовольствие и голодом