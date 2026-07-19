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рф умышленно использует свободу судоходства как военную цель - МИД об атаке на судно GOLDEN LEO

Киев • УНН

 • 366 просмотра

И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что россия намеренно атакует гражданские суда. Погиб украинский лоцман и четверо членов экипажа, восемь эвакуированы.

рф умышленно использует свободу судоходства как военную цель - МИД об атаке на судно GOLDEN LEO

россия намеренно использует свободу судоходства в качестве военной цели. Об этом заявил и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига и добавил, что дипведомство информирует Международную морскую организацию и международных партнеров о последних нападениях России на гражданские суда, передает УНН.

В то время как мировое сообщество все еще реагирует на жестокий ночной обстрел Киева со стороны рф, москва в течение суток продолжает свою террористическую кампанию. Теперь россия нанесла удар по гражданскому судну, которое двигалось по украинскому морскому коридору 

- отметил Сибига.

По его словам, в состав экипажа входили граждане Сирии и Индии. Погиб лоцман-украинец, а также четверо других членов экипажа; восемь членов экипажа были эвакуированы, а пятеро до сих пор считаются пропавшими без вести. 

Гражданское судно. Международный экипаж. Маршрут, обеспечивающий глобальную продовольственную безопасность. путин видел в этом еще одну цель 

- добавил Сибига.

Дипломат напомнил, что только вчера Россия атаковала в Черном море еще одно иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды, в результате чего один человек погиб и еще трое получили ранения. 

россия намеренно использует свободу судоходства в качестве военной цели... МИД Украины информирует Международную морскую организацию и наших международных партнеров о последних нападениях россии на гражданские суда, а также правительства государств, граждане которых погибли или получили ранения 

– заявил добавил Сибига.

И.о. главы МИД добавил, что во время недавнего визита Президента Украины Владимира Зеленского в Лондон обсудил этот вопрос с руководством Международной морской организации (ИМО) и призвал к развертыванию международной мониторинговой миссии в портах Украины.

Мы надеемся, что эта миссия начнет свою работу, как запланировано, осенью и поможет задокументировать каждый акт морского террора со стороны россии, проложив путь к привлечению виновных к ответственности 

- резюмировал он.

Лоцманом на корабле GOLDEN LEO, который атаковала рф, был украинец. Киев готовит решение для усиления безопасности судоходства19.07.26, 21:52 • 2278 просмотров

Напомним

Оккупанты атаковали крылатыми ракетами судно GOLDEN LEO под флагом Гвинеи-Бисау, которое выходило из зоны боевых действий с грузом зерна. В результате удара погибло 5 человек, судьба еще 5 неизвестна.

Антонина Туманова

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