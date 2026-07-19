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Лоцманом на корабле GOLDEN LEO, который атаковала рф, был украинец. Киев готовит решение для усиления безопасности судоходства

Киев • УНН

 • 2450 просмотра

Вблизи Одессы российские войска атаковали торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау с 18 членами экипажа. Спасены 8 моряков, обнаружены тела 5 погибших, судьба ещё 5 неизвестна.

Лоцманом на корабле GOLDEN LEO, который атаковала рф, был украинец. Киев готовит решение для усиления безопасности судоходства

Вблизи Одессы враг атаковал торговое судно с зерном под флагом Гвинеи-Бисау. На борту находились 17 граждан Сирии и Индии и гражданин Украины. Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий и анонсировал решения, которые усилят безопасность судоходства и помогут уберечь гражданские суда и моряков от преступных российских атак, передает УНН.

Вблизи Одессы враг атаковал торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое вышло из порта после загрузки кукурузой. По имеющейся информации, на борту находились 17 граждан Сирии и Индии и гражданин Украины - лоцман 

- сообщил Корецкий.

По его словам, несмотря на масштабный пожар, украинским военно-морским силам удалось спасти 8 членов экипажа. Двое из них ранены, они госпитализированы в больницу в Одессе. На данный момент обнаружены тела 5 членов экипажа. Судьба 5 моряков пока неизвестна. Из-за угрозы повторной атаки спасатели были вынуждены отойти в безопасную зону.  На судне масштабный пожар, продолжается тушение. Украина делает все возможное, чтобы найти и спасти остальных иностранных граждан-членов экипажа.

Поручил Министерству иностранных дел незамедлительно проинформировать государства, граждане которых пострадали в результате российской атаки, а также наших международных партнеров. Совместно с военным командованием готовим решения, которые усилят безопасность судоходства и помогут уберечь гражданские суда и моряков от преступных российских атак 

- добавил Корецкий.

Премьер подчеркнул, что Россия совершает военные преступления и подрывает черноморскую безопасность, атакуя гражданские торговые суда. Это нападение на свободу мореплавания и принципы Конвенции ООН по морскому праву.

Благодарю всех наших партнеров, которые не молчат о российской агрессии и давят на агрессора именно так, как нужно 

- резюмировал Корецкий.

Напомним

Оккупанты атаковали крылатыми ракетами судно GOLDEN LEO под флагом Гвинеи-Бисау, которое выходило из зоны боевых действий с грузом зерна. В результате удара погибло 5 человек, судьба еще 5 неизвестна.

Антонина Туманова

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