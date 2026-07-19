Лоцманом на корабле GOLDEN LEO, который атаковала рф, был украинец. Киев готовит решение для усиления безопасности судоходства

Вблизи Одессы враг атаковал торговое судно с зерном под флагом Гвинеи-Бисау. На борту находились 17 граждан Сирии и Индии и гражданин Украины. Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий и анонсировал решения, которые усилят безопасность судоходства и помогут уберечь гражданские суда и моряков от преступных российских атак, передает УНН.

Вблизи Одессы враг атаковал торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое вышло из порта после загрузки кукурузой. По имеющейся информации, на борту находились 17 граждан Сирии и Индии и гражданин Украины - лоцман

По его словам, несмотря на масштабный пожар, украинским военно-морским силам удалось спасти 8 членов экипажа. Двое из них ранены, они госпитализированы в больницу в Одессе. На данный момент обнаружены тела 5 членов экипажа. Судьба 5 моряков пока неизвестна. Из-за угрозы повторной атаки спасатели были вынуждены отойти в безопасную зону. На судне масштабный пожар, продолжается тушение. Украина делает все возможное, чтобы найти и спасти остальных иностранных граждан-членов экипажа.

Поручил Министерству иностранных дел незамедлительно проинформировать государства, граждане которых пострадали в результате российской атаки, а также наших международных партнеров. Совместно с военным командованием готовим решения, которые усилят безопасность судоходства и помогут уберечь гражданские суда и моряков от преступных российских атак

Премьер подчеркнул, что Россия совершает военные преступления и подрывает черноморскую безопасность, атакуя гражданские торговые суда. Это нападение на свободу мореплавания и принципы Конвенции ООН по морскому праву.

Благодарю всех наших партнеров, которые не молчат о российской агрессии и давят на агрессора именно так, как нужно