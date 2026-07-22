Maersk приостанавливает контейнерные рейсы в украинский порт Черноморск из-за атак рф
Киев • УНН
Мировой перевозчик Maersk прекращает контейнерные рейсы в украинский порт из-за российских атак. Грузы из Черноморска перенаправят в румынскую Констанцу.
Мировой перевозчик Maersk приостанавливает контейнерные рейсы в Черноморский порт, предположительно из-за усиления атак рф на припортовую инфраструктуру и гражданские суда, передает УНН.
С сожалением сообщаем, что в связи с текущей ситуацией в нашем регионе деятельности фидерный оператор не может продолжать предоставлять услуги в Украине через Черноморский порт. Поэтому наши услуги через Черноморский рыболовный порт временно приостановлены до дальнейшего уведомления
В Maersk добавили, что грузы, которые должны были разгрузить в Черноморске, перенаправляют и разгружают в румынском порту Констанца.
Если Констанца не является приемлемым местом разгрузки, клиентам предлагается подать запрос на изменение пункта назначения
Кроме того, компания предложила бесплатную отмену бронирования для отправлений из Украины или же замену порта погрузки на Констанцу с сохранением текущей ставки морского фрахта.
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